"Lo que no tenemos que ser es cómplices", alertó Perroni sobre el narcotráfico

El jefe de la policía bonaerense advirtió que para muchos jóvenes del conurbano actualmente "el narcotráfico es una salida laboral" y afirmó que trabajaba para "revertir rápidamente" esa situación.

Perroni se refirió así anoche, en el programa de Mirtha Legrand, a la presencia de "soldaditos" en distintas localidades que por "una paga en negro" se dedican a custodiar las zonas donde se vende droga o llevan pequeños envíos.

"Estos jóvenes que no tienen oportunidades hace años y no tienen un futuro y que se han volcado al delito, cuando el narcotráfico es una salida laboral lo tenemos que revertir rápidamente", apuntó el comisario.



Además, aseguró que ese trabajo para revertir la situación "lo estamos haciendo con las medidas que tomó la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires (María Eugenia Vidal), el ministro (de Seguridad, Cristian Ritondo) y la misma policía".

"Lo que no tenemos que ser es cómplices", alertó.

Asimismo, al ser consultado sobre el crimen del niño de 3 años que fue asesinado por los adolescentes que le habían robado a su padre la plata para una pizza en Lomas de Zamora, dijo que "en un hecho como éste no hay consuelo pero tampoco podemos quedarnos de brazos cruzados".

"¿Sabe lo que pasa? El violento es el que mata", remarcó y cuestionó las demoras de la justicia por ejemplo para firmar las órdenes de allanamiento.

En el caso de los menores de edad que están en conflicto con la ley, sostuvo que "la familia no les da contención y el Estado está ausente, y revertir esa situación no se hace de un día a otro".

Perroni señaló que "se tomaron un montón de medidas que parece que no alcanzan".

