Lorenzo Pepe llamó a la unidad del peronismo para derrotar al Gobierno

De paso por La Plata para presentar su libro de vivencias, el histórico dirigente del Justicialismo llamó a todas las vertientes del PJ a “dejar de lado los egos” en pos de un proyecto conjunto. Además, criticó con dureza a Cambiemos y al jefe de Gabinete, Marcos Peña

Con motivo de la presentación de su libro A Buril y Martillo. Testimonio de una vida militante, ayer pasó por nuestra ciudad el histórico dirigente del peronismo, Lorenzo Pepe. En un acto organizado en la sede de la CGT regional, ubicada en Barrio Norte, el exdiputado nacional repasó toda su vida a través de más de 60 años de militancia en el sindicalismo y en el PJ.

Ante un auditorio repleto, los presentes vieron un video donde se mostraba un breve recorrido por la vida y la obra de Pepe, sus momentos más importantes como re­presen­tante sindical en la Unión Ferroviaria, y los 20 años en los que representó a la Provincia de Buenos Aires en la Cámara baja nacional.

Pronto a cumplir 85 años de vida, Pepe comenzó homenajeando la memoria de su esposa recientemente fallecida, con quien compartió 61 años de su vida. Luego, contó anécdotas que vivió junto al expresidente Juan Domingo Perón y expuso cómo nació el enamoramiento político instantáneo que tuvo la primera vez que escuchó a Eva Perón dar un discurso político.

Entre los presentes se encontraban la secretaria general del Soeme en la Provincia de Buenos Aires, Susana Mariño; el secretario general de UPCN en Provincia, Carlos Quintana; el titular de AERI, Jorge Baldovino; el secretario general de la UTA seccional La Plata, Oscar Pedroza; el secretario general del Sindicato de Personal Mensual, Omar Alegre; y cientos de militantes que se acercaron a escuchar las palabras del destacado dirigente.

Juntos para vencer

En diálogo con nuestro medio, Lorenzo Pepe resaltó que “sin el peronismo unido, va a ser muy difícil vencer este proyecto (de gobierno). Se corre riesgo de que no sea así si vamos separados. Hay que ponerse de acuerdo con los otros sectores, yo en esto no hago ningún tipo de consideración que saque del medio a quienes tienen una visión por la justicia social desde otro ángulo ideológico que no es el mío”.

Para el dirigente, el peronismo “hoy está complicado. Debemos dejar los egos de lado en pos de un proyecto en conjunto. Tengo amigos en cada uno de los sectores, en algunos casos amigos fraternos, en otros, compañeros, pero lo veo difícil. Tengo temor de que el ego pueda más que el sentido común. Eso de que la egolatría pueda más que el sentido común es un problema, hay una necesidad de una unidad muy fuerte”.

En ese sentido, dijo que “espero que tengamos la capacidad de reaccionar a tiempo, y juntarnos. Que vayamos unidos y les demos la batalla que requiere hoy la República, que requiere nuestro pueblo, y además centenares de miles de desengañados, muchísima gente quería un cambio, pero era un cambio para mejorar”.

La situación actual que vive el país y el rumbo que está encarando la administración nacional fue un tema importante que se tocó durante la charla, sobre lo cual Pepe indicó que “yo lo veo mal al gobierno de Mauricio Macri, porque dice una cosa para afuera y actúa para adentro de una manera muy diferente. Esto ha generado desilusión en la gente y sobre todo mucha desazón en la dirigencia”.

De acuerdo al exdiputado, “un caso muy claro se observa en el jefe de Gabinete Marcos Peña, quien durante años estuvo hablando del nepotismo peronista, por colocar a gente amiga y familiares en el Estado, y ahora se sabe que él ha puesto en lugares claves de gestión a más de treinta personas ligadas a su familia”.

“El nepotismo está hoy de moda en el gobierno. Me parece que Marcos Peña tiene una forma simpática, cuando le interesa y el auditorio le es propicio, pero otras veces muy dura, como ocurrió en el Congreso de la Nación hace dos días, cuando tuvo que pelearse con sus adversarios. Esto es lo que el peronismo debe vencer en las elecciones”, subrayó Pepe.

Carlos Quintana: “La CGT de la región debía tener algo que identificara al 17 de Octubre”

El secretario general de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) y titular de la CGT regional, Carlos Quintana, destacó ayer las obras de remodelación que se realizaron en la sede de la central obrera de La Plata, ubicada en 36 entre 2 y 3, en la que se halla representada la emblemática Plaza de Mayo.

En referencia a ello, el dirigente gremial indicó que “nosotros entendíamos que la CGT de la región debía tener algo que identificara al 17 de Octubre de 1945, a ese hecho histórico de los trabajadores porque desde acá, desde la región, Cipriano Reyes inicia la movilización, desde los frigoríficos que eran de la ciudad de La Plata”.

“El 17 de Octubre con la liberación de Perón de la isla Martín García, la gente se movilizó a la Plaza de Mayo y quedó como emblemática esa fecha, junto con la marcha a la Plaza de Mayo”, relató Quintana.

Además, en referencia al partido que tuvo sus orígenes en aquel hecho, el dirigente de UPCN afirmó que “cuando la sociedad está atravesando diferencias sustanciales entre los que más tienen y los que menos tienen, la opción es el peronismo”. “La historia ha sido así, el peronismo le devolvió la dignidad a los pobres”, remarcó.

Asimismo, se refirió a las políticas impulsadas por el gobierno de Mauricio Macri indicando que “no han encontrado el rumbo de la economía” y señalando que “cada vez se pierden más puestos de trabajo”.

“Mauricio Macri es un hombre que viene del sector empresario y por lo tanto le falta mucho conocimiento en relación a la cotidianeidad de la gente”, aseguró.

En este aspecto sostuvo que ante la designación del nuevo ministro de la Producción en la Provincia de Buenos Aires presentarán “varios proyectos que no se concretaron y que pueden generar un cantidad de mano de obra importante”.

En la misma línea, consideró importante los esfuerzos que están haciendo los distintos dirigentes sindicales para establecer la unidad de la CGT regional porque, según manifestó Quintana, “la división del movimiento obrero debilita siempre a los trabajadores”.