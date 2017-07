Los diputados no aprobaron la expulsión de De Vido

La Cámara baja debatió ayer el proyecto del oficialismo para intentar remover de su banca al exministro nacional. La iniciativa fue rechazada por el kirchnerismo, la izquierda y bloques provinciales

La Cámara de Diputados de la Nación discutió ayer desde las 11.30 hasta las 21.45 el proyecto de expulsión del diputado nacional Julio de Vido de su banca, para lo cual se necesitaban dos tercios de los votos de los legisladores presentes al momento de la decisión.

La sesión especial arrojó como resultado 138 votos afirmativos, 95 negativos y 3 abstenciones, en un total de 236 presentes, aunque la derrota de Cambiemos era casi irreversible desde el inicio del debate, como lo supo el interbloque presidido por Mario Negri desde el arranque de la jornada.

El oficialismo impulsó durante días la expulsión y estableció una estrategia: exponer con nombre y apellido a los diputados que voten por “salvar” a De Vido tras la sesión de ayer. El propio Presidente Mauricio Macri intentó

presionar a los diputados expresando, a pocas horas de la votación, que “hay que ver quiénes son los que están comprometidos con el fin de la impunidad y quiénes están a favor, permitiendo que estos actos impunes sigan sucediendo en la Argentina”.

La defensa

“Conmigo no lo van a lograr, desde el lugar en el que tenga que estar, seguiré batallando en contra de este programa neoliberal que lleva al hambre y la miseria al pueblo argentino”, afirmó De Vido en su defensa en la sesión en la que se debatió su futuro en el recinto. “Me he presentado ante cada requerimiento de la Justicia, nunca me amparé en mis fueros parlamentarios, siempre actué de la mano de la ley”, argumentó el diputado.

El exministro afirmó en su discurso: “No hallo legitimidad en el método que utilizaron para imputarme”, al mismo tiempo en que señaló que intentaban “arrebatarle” la banca en la que lo puso “legítimamente” la ciudadanía bonaerense.

“En estos momentos trágicos de nuestro país son incapaces de una autocrítica seria sobre la función que les compete”, expresó el exministro, refiriéndose a los legisladores que lo querían correr de la Cámara baja.

“Es un plan de destrucción con el que nos persiguen, no solo a mí, porque sería de mucha vanidad pensar que está únicamente articulado en mi contra. Sí lo está circunstancialmente, porque soy quien por más tiempo ha acompañado a Néstor Kirchner y al proyecto político al que pertenezco”, sostuvo De Vido.

Argumentos

Entre los fundamentos de los legisladores que votaron en contra de la expulsión, el diputado del Movimiento Evita, Remo Carlotto, se quejó del antecedente que podría establecer la exclusión del legislador y consideró que “esto reviste una enorme gravedad institucional” por “la forma como se está procediendo en este tema”. “Fue un tratamiento exprés, durante el receso, que no se justifica, y que rechazamos por los antecedentes que deja”, agregó.

Por otro lado, el salteño Pablo López del Partido Obrero señaló que la sesión era “algo más profundo que una maniobra electoral” porque el oficialismo “quiere tapar que después de las elecciones viene por los derechos de los trabajadores”.