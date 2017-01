“Los funcionarios tienen que estar a disposición de la Justicia”

La diputada nacional Elisa Carrió ratificó ayer en la Justicia Federal su denuncia penal contra el jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, por el caso Odebrecht. La legisladora señaló en la presentación judicial que “es un deber nuestro como funcionarios públicos y es un deber primordial de los fiscales instruir la investigación y los funcionarios tienen que estar a disposición de la Justicia”.

“He ratificado la denuncia. La política de Cambiemos es muy clara: si hay una información que puede constituir un delito, es un deber de todos ponerlo en conocimiento de la Justicia”, expresó la líder de la Coalición Cívica.

Carrió aseguró que estableció un “acuerdo” con el Presidente por medio del cual “él sabe que yo voy a denunciar y quiere que los funcionarios expliquen”. “Él tiene derecho a respaldarlo porque cree que (Arribas) es inocente, y yo lo que digo es que lo determine la Justicia”, explicó la diputada.

En la misma linea afirmó que “no vengo a denunciarlo porque quiero ir contra él, sino que quiero que en este país por primera vez no se juzgue a los funcionarios después de que caen del poder”.

Carrió habló sobre su comportamiento ante el Poder Judicial señalando que fue denunciada en 36 oportunidades “y en todas me he presentado y me he puesto a disposición de la Justicia de manera inmediata, y estoy libre de toda investigación”. Y agregó: “Así deben proceder todos los funcionarios”.