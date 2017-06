Los gremios docentes rechazaron la nueva propuesta salarial del gobierno

















La consideraron insuficiente. El Frente Gremial convocó a un paro, que se realizará mañana. Desde el Ejecutivo provincial ratificaron los descuentos y denunciaron que “están tomando a los chicos de rehenes”

La reunión Técnica Salarial entre el gobierno bonaerense y los representantes de los gremios docentes ayer terminó en un nuevo fracaso. El Ejecutivo provincial realizó una nueva propuesta, con pocas modificaciones respecto a los planteos anteriores, la cual fue rechazada por los sindicatos, que consideraron que la oferta resulta “insuficiente”.

Las negociaciones, que ya llevan cuatro meses de duración, parecen estancadas luego de trece reuniones y nueve ofrecimientos que han sido descartados. Ayer, en la sede del Ministerio de Economía, estuvo presente el titular de esa cartera, Hernán Lacunza; el titular de la Dirección General de Cultura y Educación, Alejandro Finocchiaro, como así también el ministro de Trabajo, Marcelo Villegas. En tanto, por el lado de los gremios docentes estuvieron Susana Mariño (Soeme), Alejandro Salcedo (Udocba), Mirta Petrocini (FEB), María Laura Torre (Suteba), Rubén Landivar (UPCN) y representantes de AMET y Sadop, entre otros sindicatos.

Tras el encuentro, que se realizó en la sede del Palacio de Hacienda provincial, los sindicatos del Frente Gremial (Suteba, FEB y Sadop, principalmente) anunciaron un paro de actividades de 24 horas que comenzará mañana.

En tanto, desde el gobierno provincial cuestionaron a los dirigentes sindicales: “Los gremios no quieren llegar a un acuerdo. Les mienten a los docentes y usan a los chicos de rehenes. Siempre dijimos que el día de paro iba a ser descontado y así lo hicimos. Pero, aunque los gremios no quieran acordar la paritaria, nosotros les fuimos haciendo adelantos a los docentes para que no pierdan poder adquisitivo”, destacaron fuentes oficiales.

En ese sentido, recordaron que “en marzo, les pagamos $1.000 de presentismo a los que estuvieron en el aula y les adelantamos entre $1.500 y $3.750 ($2.000 en promedio) por los meses de enero, febrero y marzo. A su vez, en mayo pagamos un adelanto de entre $1.000 y $2.500 ($1.375 en promedio) por el mes de abril para que los docentes no perdieran contra la inflación. Además, en junio, vamos a hacer un tercer adelanto que también va de $1.000 a $2.500. Continuaremos haciendo adelantos a los docentes”.

¿En qué consiste la nueva propuesta rechazada?

- Para el año 2017: 21% de aumento con cláusula gatillo, más un plus por presentismo. Además, una recomposición por el año 2016 de $2.000 por cargo o $4.000 por dos cargos.

- Para los años 2018 y 2019: aumento equivalente a lo que arroje la inflación que mide el Indec, más un 10% de esa inflación. Por ejemplo, si el aumento del costo de vida llega al 20%, el aumento será del 22%.

- Un plus por presentismo, por el ahorro atribuible a la baja del ausentismo. Por ejemplo, si en el primer año pudiera bajarse el ausentismo solamente un 10% (pasar del 17% al 15,3%), cada docente en promedio podría cobrar $440 adicionales por mes.

- La propuesta implica que el ingreso medio pase a $21.334 desde abril y a $23.256 desde septiembre. El ingreso inicial, que alcanza al 7% de los docentes de grado, pasa a $10.880 desde abril y $11.864 desde septiembre (sin asignaciones familiares, sin gatillo y sin presentismo).

La voz de los ministros de Vidal

Tras la fallida reunión entre el gobierno provincial y los gremios docentes, los ministros Hernán Lacunza (Economía), Marcelo Villegas (Trabajo) y Alejandro Finocchiaro (Educación) brindaron una conferencia de prensa, donde aportaron su visión sobre la negociación dada ayer en el Palacio de Hacienda bonaerense.

El primero en tomar la palabra fue Lacunza, quien desvirtuó los pedidos de algunos gremios de rever las deducciones hechas por el Ejecutivo a los salarios docentes por los días de huelga realizados. “Desde el mismo momento de asumir el gobierno, anticipamos que los descuentos por día de paro no iban a estar sujetos a negociación alguna”, dijo el ministro.

A su vez, el funcionario recalcó que “siempre fueron más los docentes que trabajaron que aquellos que pararon, con lo cual seríamos injustos con ellos si diéramos marcha atrás con la medida de devolver los días de paro. Como Estado, debemos pagar de acuerdo a contraprestaciones: si alguien no las hizo, no cobra”.

Por su parte, Finocchiaro se centró en la continuidad de las conversaciones con los gremios, al sostener que “vamos a seguir negociando y esperamos arribar a un acuerdo lo antes posible”, a la vez que señaló que los días de paro “se van a recuperar en la primera semana de las vacaciones de invierno, y, de no poder desarrollarse todos los contenidos, se alargará el calendario escolar en el mes de diciembre”.

Villegas, en cambio, resaltó el convenio logrado con los trabajadores estatales, al destacar que “los acuerdos logrados con los estatales funcionan y muy bien, y además se cumplen a rajatabla, con lo cual le han ido ganando a la inflación y han recuperado poder adquisitivo”.

“Lo que se hizo fue una bestialidad”

Mirta Petrocini

Titular de la FEB

“Es una propuesta prácticamente igual a la anterior, con una variación de 98 pesos. Por eso resolvimos un paro por 24 horas. Además hubo una negativa rotunda a devolver los descuentos por los días de paro y, si bien el gobierno se basa en un fallo judicial, lo que hay es una decisión política tomada en ese sentido. Lo que se hizo es una bestialidad”.

“Estamos mucho peor que antes”

María Laura Torre

Secretaria adjunta del Suteba

“La estructura es similar a la anterior, pero hoy estamos mucho peor que antes. El paro del miércoles (por mañana) será categórico. No van a poder vernos de rodillas porque peleamos por algo lógico, buscamos tratar de vivir todos los días. Van cuatro meses y algunos días siendo descalificados. Lo último fueron estos descuentos, que realmente son salvajes”.