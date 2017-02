Los gremios docentes se suman al paro nacional del 6 y 7 de marzo

No hubo acuerdo

Tras la decisión sindical, se altera el calendario escolar, afectando el normal inicio de las clases. Tensión en torno a la negociación paritaria en la Provincia

En una jornada en la que imperó un calor agobiante con un termómetro que trepó hasta los 39 grados de sensación térmica en horas de la tarde, los docentes decidieron tensar la cuerda de negociación con el Gobierno y anunciaron su adhesión al paro nacional de la Ctera por 48 horas, para los días 6 y 7 de marzo, afectando el normal comienzo del ciclo lectivo.

La medida fue resuelta por los cinco gremios docentes con representación en todo el territorio nacional (Sadop, CEA, AMET, UDA y Ctera), en rechazo a lo que consideran una imposición por parte de las autoridades de incluir “topes salariales” en la negociación, y a la negativa oficial “a discutir paritarias nacionales”.

Con esta decisión, las clases no comenzarán en la fecha prevista, modificando así el calendario escolar. Lo inusual del accionar es que el lanzamiento del paro se dio en medio de una negociación paritaria abierta en todas las provincias, y donde los diferentes Ejecutivos se encuentran negociando con los maestros.

Eso es lo que ocurrió ayer en la Provincia, donde, mientras se discutía en la mesa técnica-salarial la propuesta oficial de un 18% de aumento en cuatro cuotas de 4,5% y con cláusula gatillo en caso de que la inflación sea superior al incremento planteado, se lanzaba una medida que echó para atrás los progresos hechos entre las partes.

A la reunión paritaria acudieron todas las segundas líneas y en la misma se marcó que el Ejecutivo no se alejaría del índice oficial de inflación que se proyecta para este año, lo que es rechazado por el Frente Gremial Docente que integran Suteba, la FEB, Sadop, AMET y UDA.

“Le dan prioridad a la intencionalidad política y no al inicio de las clases”

Alejandro Finocchiaro - Director general de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires

“El hecho de que Ctera haya lanzado el paro a días de iniciarse las clases demuestra que teníamos razón cuando decíamos que había una actitud política del gremio kirchnerista de no comenzar las clases y de usar a los docentes en contra del gobierno de María Eugenia Vidal.

De lo contrario, no hay explicación posible para la decisión de clausurar las mesas paritarias cuando todavía hay tiempo para seguir negociando. No fracasó la paritaria en la Provincia; en todo caso, rechazaron nuestra propuesta, pero aún tenemos tiempo para ponernos de acuerdo. Pareciera que a los representantes gremiales no les importa el derecho de los chicos a la educación ni el salario docente.

La instrucción que nos ha dado la gobernadora es que hagamos nuestro mayor esfuerzo para cerrar un acuerdo con los docentes, pero depende de ellos. En este momento, hay un paro programado de 48 horas. Entonces, lo que me pregunto es a qué se le va dar prioridad: ¿a la intencionalidad política o al inicio de las clases?. Hasta ahora, estuvo claro”.

“Esto no es una guerra, es una paritaria”

Roberto Baradel - Secretario general del Suteba

“Si nos descuidamos, desde el gobierno nos bajan la propuesta del 18 al 16 por ciento, porque en la mesa argumentaron que el año pasado le habíamos ganado dos puntos a la inflación, cuando todos sabemos que perdimos poder adquisitivo en torno al tema de la inflación.

Lo que nosotros queremos es que el gobierno actúe seriamente, con razonabilidad, que se avenga a una negociación y que no quiera imponer una propuesta que nosotros consideramos que es a la baja, tal como está planteada.

Los gremios nacionales ya han definido medidas de fuerza para el 6 y 7 de marzo, y esperemos que la Provincia reflexione y entienda que esto no es una guerra, sino que es una paritaria, donde tiene que haber negociación y diálogo. Nosotros estamos dispuestos; el gobierno tiene la palabra”.

“No vamos a hacer política con los chicos de rehenes”

Marcelo Villegas - Ministro de Trabajo bonaerense

Una de las voces oficiales que salió a responder a los docentes fue la del ministro de Trabajo de la Provincia, Marcelo Villegas, quien aseguró que desde el Ejecutivo bonaerense “no vamos a hacer política con los chicos de rehenes, nosotros queremos llegar a un acuerdo con los gremios y vamos a trabajar y poner el cuerpo para que esto suceda”.

Para Villegas, “en los últimos 10 años, esta actitud y esta cultura de negociación les ha sacado 110 días de clase a los chicos de la Provincia. El trabajo que estamos haciendo tiene que ver con la dedicación que la gobernadora Vidal quiere poner en relación a la Educación, que es un lugar de privilegio. Entonces discutimos una pauta salarial que es la posible, que es la que podemos pagar”.

“Lo que buscamos es una negociación a futuro”

Mirta Petrocini - Secretaria general de la FEB

“Nosotros pensamos en los chicos todos los días, de ahí que no estemos dispuestos a discutir ni a llevar a consulta este tipo de propuestas, de un 18% en cuatro etapas, sin reconocer la pérdida del año pasado. Son 150 pesos por mes, es decir, tenemos que dar cuenta de la pérdida del año pasado, tenemos todo 2017 y estaremos con este número hasta 2018.

Lo que buscamos es una negociación que tenga futuro, porque en realidad hoy no existe. Lo que se ha hecho es imponer una propuesta sin dar lugar a debates, a intercambios, ni a poder hacer una contrapropuesta o rever algunos números. Se trató de una imposición.

Hoy (por ayer) se replicó esto, con alguna reiteración técnica por parte del gobierno. Estamos siempre dispuestos al diálogo, creemos que ése es el vehículo, pero no solamente hay que reclamarlo, sino que hay que ejecutarlo”.

