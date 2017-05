Los jubilados no deberán pagar Ganancias

La Sala II de la Cámara Federal de Seguridad Social declaró ayer inconstitucional que los jubilados y pensionados paguen el impuesto a las Ganancias.

Los magistrados sostienen que la jubilación no es ganancia, no es una retribución por una actividad, no es una renta ni un beneficio, sino un ingreso financiado por los aportes efectuados durante la etapa activa del trabajador.

El pronunciamiento judicial se dio a partir del caso del jubilado Leonardo Cardenale, a quien le aplicaron el gravamen cuando cobró una sentencia de reajuste de haberes.