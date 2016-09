“Los Kirchner fueron un grupo mafioso que saqueó el país”

Así lo afirmó a diario Hoy el escritor y exdiputado nacional por la CC-ARI, Fernando Iglesias. Además, arremetió contra el exgobernador Daniel Scioli por la corrupción en la Provincia y sentenció que, tras doce años de gobierno K, “la gente está peor que antes”

Los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner le dejaron como pesada herencia a Cambiemos una corrupción imposible de ocultar, cuyo máximo exponente, entre los funcionarios que tomaron el poder para usufructuar de los dineros públicos y hacer grandes negocios personales, es el exsecretario de Obras Públicas, José López.

En diálogo con Hoy, el escritor y exdiputado nacional por la CC-ARI, Fernando Iglesias, criticó con dureza los doce años de gestión kirchnerista, al sostener que “los K fueron un grupo mafioso que saqueó el país”. Además, afirmó que Daniel Scioli “es la imagen del fracaso de una forma de hacer política”, y que los argentinos “tras el paso de la década ganada, están igual o peor que antes”.

—¿Cuál cree que es la herencia que dejó el kirchnerismo tras 12 años en el poder?

—Los Kirchner dejaron un país destruido, con niveles de pobreza increíbles para 12 años en los cuales entró dinero por las exportaciones en forma extraordinaria, es decir, una situación social terrible, sin energía, sin infraestructura, con un cepo que muchos de ellos mismos auguraban que iba a provocar seguramente un colapso, me parece que la situación heredada fue tremenda.

—¿Cómo cree que recordarán los libros de Historia a los gobiernos de los Kirchner?

—Al kirchnerismo se lo puede entender directamente como una década saqueada, creo que es la expresión justa. Los Kirchner fueron un grupo mafioso que se apropió del poder, y cada día que pasa está más claro. Hasta tiene sus detalles pintorescos, como las monjitas o los dólares que no estaban en la Rosadita: lo que había era eso, una mafia a cargo del poder.

—¿Qué papel jugó Daniel Scioli dentro de todo este entramado que usted denuncia?

—Daniel Scioli y Cristina Kirchner son la imagen del fracaso kirchnerista. Esta semana pudimos ver lo bizarro de la corrupción sciolista, cuando se descubrió que un exfuncionario de su gobierno escondía una caja fuerte en el jardín de su casa, en un country. Hicieron esto porque contaban con la impunidad y creían que habían adquirido el poder para siempre. Por lo tanto, no tuvieron demasiado cuidado.

—¿Todos estos hechos demuestran que las denuncias que usted hacía con Elisa Carrió eran ciertas?

— Las cosas que algunos denunciamos en el 2008, en una situación de muchísimo aislamiento y soledad, mientras nos decían que no teníamos pruebas o que éramos apocalípticos, ahora están bien a la vista. Lo que hemos sufrido ni siquiera se le puede llamar corrupción: ha sido una asociación delictiva para saquear a la Argentina.

—¿Qué siente cuando el kirchnerismo habla de que ellos son el progresismo?

— El progresismo viene de la idea de progreso. Ellos fueron el primer progresismo sin ninguna clase de progreso en la historia del mundo.¿En qué progresó la Argentina tras los doce años del kirchnerismo? Es fácil responderlo: en nada. En ese retroceso hay miles de muertos y millones de argentinos que, pudiendo haber dado un paso adelante en sus condiciones de vida, están igual o peor que antes.

— ¿La corrupción K le costó cientos de millones de dólares al país?

— No solo pensaría en los millones de dólares, también pondría el foco en el número de muertos que el kirchnerismo dejó, ya que inauguró algo de lo cual yo no tengo memoria, que son las masacres dependientes de la inexistencia, la carencia o la corrupción del Estado. Cromañón y Once fueron la imagen cabal de ese robo.

“Estamos saliendo de la crisis”

En otra parte de la charla con diario Hoy, Fernando Iglesias alabó las acciones que viene tomando el Gobierno de Mauricio Macri para salir de la crisis institucional, política y económica que legó el kirchnerismo.

Para el exdiputado nacional, cercano a Elisa Carrió, “recién empiezan a aparecer las primeras noticias buenas y, seguramente, va a llegar un tiempo en que se manifiesten en una situación concreta. Estamos saliendo de la crisis. Que haya bajado la inflación es fundamental, porque así como hasta ahora ha habido un retroceso en el poder adquisitivo, con las paritarias ya pactadas, estos niveles de inflación indican una recomposición”.

“El retroceso de este año no creo que haya sido mayor al que vivimos en 2014, y las cifras, por el contrario, son mejores. Hay una perspectiva de reactivación fundada, de largo plazo, y no un estallido de crecimiento que pueda terminar dentro de tres años”, sentenció Iglesias.

Picado fino de los políticos argentinos

Cristina Kirchner ”La gran responsable de la corrupción que asoló a la Argentina durante doce años”

Amado Boudou ”La imagen patente de la degradación política durante la mal llamada década ganada”

Julio de Vido ”Da vergüenza tener un presidente de una comisión del Congreso con su currículum”

Mauricio Macri ”Está haciendo grandes esfuerzos para salir de la situación que nos legó la barbarie K”

Alicia Kirchner ”Es hora de que la gente no vote a más corruptos como ella para cargos públicos”