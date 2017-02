Los ministros de Vidal, contra el paro docente





El director general de Cultura y Educación Alejandro Finocchiaro y el titular de la cartera de Trabajo provincial Marcelo Villegas hablaron con diario Hoy y lanzaron fuertes críticas contra los gremios por el no inicio del ciclo lectivo

“Hubo mala fe gremial para poner de rehenes a los alumnos”

Una situación compleja se vive en la Provincia de Buenos Aires con la paritaria docente, ya que la medida de fuerza nacional de 48 horas lanzada para el 6 y 7 de marzo por Ctera hizo que se tensara la cuerda de la negociación entre los gremios y el gobierno de María Eugenia Vidal.

En diálogo con diario Hoy, el ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, aseveró que “mientras nos decretaron un paro desde Ctera, nosotros hemos negociado de buena fe. Acá quedó demostrado un proceso de mala fe de la superestructura sindical docente para poner de rehenes a los alumnos y, en función de eso, extorsionar al gobierno”.

Para el titular de la cartera laboral, “los gremios decidieron un paro intempestivo, dejando sin clases no solo a los alumnos de las escuelas de la Provincia sino de todo el país, lo que le da a esto una característica de mala fe en la negociación que venimos teniendo”. En ese sentido, dijo que “vamos a seguir dialogando porque nos quedan 8 días para trabajar, y si esto no ocurre, evaluaremos la conciliación obligatoria. Cerrar la paritaria por decreto es una posibilidad que existe, porque es una herramienta legal del Ejecutivo, pero ojalá no tengamos que llegar a eso”.

Además, Villegas apuntó contra el titular de Suteba, Roberto Baradel, al sostener que “los intereses personales pesan por sobre los intereses de los chicos, y particularmente si hablamos de Baradel, él pretende ser el brazo sindical armado del kirchnerismo en una CGT unificada, y en ese camino antepone sus intereses personales a los globales”.

“Para nosotros no es un objetivo político Baradel, ya que no mezclamos en un año electoral la política con la gestión. Evidentemente hay un afán de Baradel de obstaculizar y de trabajar para que el gobierno pierda. Él va a tener que hacerse cargo de esta decisión política”, remató el ministro bonaerense.

“No les importa el derecho de los chicos a la educación”

“Lo de los docentes es un sinsentido, no se entiende que mantengan una posición tan intransigente en medio de la negociación paritaria que estamos teniendo con ellos”, le dijo a nuestro medio el director general de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, Alejandro Finocchiaro.

El responsable del área educativa en terreno bonaerense aseguró que “Ctera, que en la Provincia de Buenos Aires es Baradel con Suteba, están intentando clausurar el diálogo, con lo cual demuestran que no solo no les importa para nada el derecho de los chicos a la educación, sino que tampoco les importa el salario docente”.

En ese sentido, Finocchiaro expresó que “los docentes no perdieron ni el 10% ni mucho menos el año pasado, sino que si uno toma la película de todo el año y no la foto de diciembre, los docentes ganaron un 2% de poder adquisitivo. En marzo, cuando cobraron el 21,5% de aumento, el índice de la inflación que daba la CTA era del 12%, y en julio, cuando cobraron un aumento acumulado de un 34,6%, el índice que marcaba la CTA era del 27%, es decir, que en la mayor parte del año los aumentos salariales le ganaron a los precios”.

El funcionario provincial indicó además que “el inicio de clases está trabado y por el otro lado Baradel dice que ellos tienen toda la disposición al diálogo, es un sinsentido lo que dice. Él es dirigente del Suteba en la Provincia y es a su vez parte de la conducción de Ctera a nivel nacional, entonces, ¿a qué Baradel hay que creerle, al que dice que hay que negociar o al que ya lanzó el paro?”.

Y concluyó: “A nosotros como gobierno nos interesa que los chicos arranquen con las clases y que los docentes incrementen su salario. Nos interesan las dos cosas y estamos trabajando para eso. Nuestra propuesta garantiza que los docentes no pierdan poder adquisitivo, pero las cuestiones políticas están por encima de la racionalidad”.