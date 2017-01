Los motivos de la ola de inseguridad en La Plata

Los hechos delictivos preocupan a los vecinos, pero las respuestas no aparecen. Hay sospechas de corrupción en torno a la Policía Local. Alarma la falta de recursos y la ausencia de una coordinación efectiva con otras fuerzas. Cuestionamientos al encargado de la Secretaría de Seguridad municipal

Resolver la inseguridad es la primera demanda de la población”, afirmó ayer el analista político Rosendo Fraga, conclusión a la que llegó luego de un estudio realizado recientemente.

A pesar de que este año habrá elecciones, desde la Secretaría de Seguridad de La Plata, conducida por el abogado Darío Ganduglia, no parecen haber advertido la profunda preo­cupación de los vecinos por la ola de hechos delictivos en la región.

Violentas entraderas, escruches (robos en ausencia de moradores), arrebatos y actos vandálicos (fue atacada el sábado último la sede de la Secretaría por ocho motochorros) son moneda corriente ante la pasividad de las autoridades municipales en materia de prevención, lo que ha generado las críticas de varios concejales platenses (ver página 5).

Una de las quejas apunta a que Ganduglia no tiene conocimientos pertinentes para conducir el área de Seguridad y marca que, desde su llegada al cargo, a fines de diciembre, tras el relevo del excomisario Daniel Piqué, no se han percibido cambios.

Otra de las cuestiones que no se comprenden es que el nuevo secretario de Seguridad haya mantenido como jefe de la Policía Local a Sebastián Martínez Pass, quien está en la mira de la Justicia penal en una causa que encabeza el fiscal Marcelo Romero, en la que se investiga el cobro de coimas a comerciantes de la avenida 44, entre 8 y 12.

Esta sospecha de que los agentes de la Policía Local son utilizados para recaudar dinero de manera ilegal toma asidero cuando se observa a los uniformados “clavados” frente a un negocio en lugar de recorrer las calles de esquina a esquina, de manera tal de prevenir asaltos en todos los comercios del sector.

Son varias las fotos que han llegado a la redacción de este diario donde se puede ver a agentes de la Policía de Ganduglia parados o en el interior de negocios de distintos centros comerciales de la ciudad.

Todo parece indicar que los jefes de la Policía Local cobran de manera semanal entre 1.000 y 2.000 pesos por local y esa plata se la reparten entre las autoridades, ya que al uniformado el salario se los pagan los bonaerenses con sus impuestos.

Se trata de un vicio heredado de la Policía Bonaerense, de la que el exsecretario de Seguridad, Piqué, y el actual jefe de la Policía Local, Martínez Pass, formaron parte.

Deficiencias operativas

La idea de la Policía Local es que sea de “aproximación”, que esté cerca de los vecinos para desalentar la comisión de delitos. Sin embargo, en La Plata hay una gran dificultad al respecto.

Tras una “depuración” poco clara, los 1.000 agentes que conformaban la fuerza se redujeron a la mitad. “Son unos 500 uniformados los que andan en dúo o en trío y, por lo general, un 20 por ciento está de carpeta médica. A eso hay que sumar los francos, por lo que los agentes disponibles por día no son más que unas 80 parejas”, explicó un funcionario municipal a diario Hoy.

Además, “solo están en funcionamiento unas 25 motos y unos diez autos patrulleros, por lo que la prevención que se hace es una gota en el desier­to”, agregó la fuente.

A estas falencias de personal y recursos logísticos hay que sumar la desarticulación que existe con la Policía Bonaerense. “Ellos tienen una capa de comunicación en los handies y nosotros otra. A veces los chorros les pasan corriendo por adelante, pero los pitufos (así denominan a los integrantes de la Policía Local) no se dan cuenta”, señaló un comisario de la Bonaerense.

En definitiva, Ganduglia, a quien califican como un inexperto a cargo de un área sensible, no colabora en nada para solucionar un problema que preocupa y lastima a los platenses. Se trata de una Secretaría que puede prevenir asesinatos y heridos graves, pero que requiere directivas claras y firmes. Hasta ahora, las sospechas de corrupción, la inexistencia de un plan preventivo serio y las malas decisiones en cuanto a los recursos humanos y logísticos hacen que la Policía Local solamente sea una postal en la ciudad.

Un caso testigo

El accionar de los delincuentes no tiene límites ante la falta de un plan de acción para combatirlos. De hecho, ayer trascendió que el sábado último, a las 5, un grupo de motochorros atacó a botellazos la sede de la Secretaría de Convivencia y Control Ciudadano, ubicada en 20 y 50, provocando varios daños.

El violento episodio fue registrado por las cámaras de seguridad pero hasta anoche no hubo detenidos. Un símbolo del fracaso de la Secretaría de Seguridad conducida por Darío Ganduglia.

Denuncian que echaron a un agente con conducta intachable

Abogados de un oficial de la Policía Local se comunicaron con diario Hoy para denunciar que el agente fue echado de la fuerza el pasado 23 de enero a pesar de tener una conducta intachable.

“Fue calificado por sus superiores con 10. Nunca faltó al trabajo, no tiene sanciones ni suspensiones, los informes psicológicos están bien, pero a pesar de eso, lo despidieron”, explicó la letrada.

“Ya revocamos la medida administrativa y vamos a ir a la Justicia en lo Contencioso Administrativo para presentar una medida cautelar”, agregó la abogada.

El oficial despedido prefirió mantener el anonimato porque confía que será readmitido. “Está claro que predominan las cuestiones partidarias a las operativas en la Secretaría de Seguridad del Municipio”, finalizó la letrada.

La opinión de los concejales

“Una absoluta improvisación” (Florencia Saintout)

La inseguridad es una de las mayores preocupaciones de los platenses; lo vemos a diario reflejado en las denuncias y reclamos de los vecinos. Las asambleas que funcionan en distintos barrios de la ciudad también advierten este flagelo y trabajan en la organización comunitaria. Pero esto no es suficiente: necesitamos un Estado presente, que se haga cargo de un tema tan sensible. Como venimos denunciando en relación a todos los aspectos del gobierno municipal, también en materia de seguridad nos encontramos con una absoluta improvisación. No hay políticas de contención en los barrios, incluso en aspectos tan básicos como el funcionamiento y colocación de luminarias; no hay políticas que aborden la violencia de género, y tampoco hay suficientes móviles ni efectivos policiales.

Vemos cómo gran parte del presupuesto se destina a cámaras de seguridad que no andan y no a adquirir los móviles policiales, que son una demanda permanente en todos los barrios.

“Usan a la Policía para beneficios propios” (Gabriel Bruera)

La cuestión de la inseguridad en La Plata es un retroceso permanente. Darío Ganduglia vino a Seguridad con el mismo espíritu que tiene esta gestión: reducir personal. Están usando la Policía Local para beneficios personales (corrupción) y no tienen ningún programa de servicio de seguridad.

Están metiendo la Policia comunal adentro de los comercios. Esto se acentuó con la llegada de Ganduglia. Es evidente que hay negocios que les están pagando a los funcionarios para tener ese servicio dentro de sus locales. Desarticuló los controles de entradas y salidas a la ciudad, no hay más foros de seguridad ni asistencia a las víctimas y no incorporan nuevos recursos. Están echando personal con legajos intachables.

En definitiva, se usan los recursos para cuidar funcionarios y dependencias públicas, y dejan a los vecinos indefensos.

“Falta una política de prevención” (Javier García)

Preocupa la gran ola de inseguridad que está viviendo la ciudad, producto de la falta de recursos y logística que hoy tiene la Secretaria de Seguridad municipal, que cuenta con alrededor de diez móviles policiales, 150 parejas de caminantes por turno y diez motocicletas policiales para cubrir 942 kilómetros de extención territorial y casi más de 700.000 habitantes.

Es imposible combatir el delito de esta forma. Por eso solicitamos que canalicen todos los recursos posibles de manera urgente con el objetivo de aplacar esta situación. Estamos esperando desde la oposición que se nos convoque a colaborar en la planificación para combartir las drogas y el delito en la ciudad.

Hay que crear una agencia de prevención criminal para poder tener información, con mayor antelación, de los delitos que se proyecten desde las organizaciones criminales y del narcotráfico. De esta forma, vamos a lograr llegar antes de que sucedan las desgracias, realizando una verdadera política de prevención.