Macri gastó casi $ 50 millones en vuelos charter

La decisión de Mauricio Macri de no usar los servicios de Aerolíneas Argentinas obliga al gobierno nacional al alquiler de charters privados para el traslado del Presidente y su comitiva, generó un gasto de $48,7 millones desde que Cambiemos llegó al poder.

El cálculo, difundido esta mañana en varios portales y que va desde diciembre de 2015 hatsa mayo pasado, surge en base a un euro de $ 17,5 (ese fue el cierre de diciembre del año pasasdo, y no se contrataron este año servicios pagados en la moneda europea) y un dólar de $ 16, dado que los pagos se efectuaron antes de la devaluación de los últimos días (los montos originales son $ 4.372.842,18, US$ 2.959.982 y 55.380 euros).

Durante este período, la Secretaría General de la Presidencia contrató 23 alquileres para trasladar al Poder Ejecutivo. Las compañías que se vieron beneficiadas fueron Por Unicos Air, Aerorutas Fly With Style, Chapman Freeborn Airchartering, Baires Fly, The Charter Store, Gestair Private Jets, Servicios Aéreos Sudamericanos, Privé Jets, Royal Class, Engage Aviation, AIR Tango SA, Bristow US y CT Charter FZE.

A la contratación de vuelos charters se suma el gasto en la compra de pasajes en líneas aéreas comerciales, que representa una cifra menor. Hasta fines del año pasado se gastaron $5.017.854, según informó el jefe de Gabinete, Marcos Peña, en una presentación al Congreso.