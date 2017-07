“Macri no recibió una pesada herencia, es un pésimo heredero”

Eso afirmó uno de los apoderados de Unidad Ciudadana e intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk. Calificó a Randazzo de “mezquino” y además consideró que si el Presidente de la nación gana las elecciones “se viene un ajuste que se llevará puesto a medio país”

Ariel Sujarchuk es el jefe comunal de la localidad bonaerense de Escobar, y uno de los apoderados del frente Unidad Ciudadana que lleva como primer candidata a senadora nacional a la expresidenta Cristina Kirchner. El intendente, en diálogo con diario Hoy, criticó la política económica del Gobierno nacional y la actitud personalista de Florencio Randazzo.

—¿Cómo impactan las medidas macroeconómicas tomadas por el gobierno de Mauricio Macri en su municipio?

—Impactan tan duro como en el resto del país. Si hacés un resumen de las últimas noticias, ves que los empresarios más grandes le critican a Macri la apertura indiscriminada de las importaciones. Esto se traduce a una caída del empleo, de la facturación en la industria y de la recaudación de los municipios, asimismo en una disminución del salario real de los trabajadores, y con ello un menor consumo, lo cual perjudica a los comerciantes.

Por otro lado, dan de baja el programa Progresar, no arranca el Procrear, o hay muy poco, le quitaron los remedios al PAMI, faltan los medicamentos para la tuberculosis. En cada segmento de la vida de los argentinos identificamos una política de ajuste muy cruenta.

—¿En estas PASO considera que la ciudadanía va a votar para ponerle límites a Macri en el Congreso y en las legislaturas provinciales? ¿En ese caso, cuál será el rol de los diputados y senadores del frente Unidad Ciudadana?

—Yo creo que la gran mayoría de los argentinos van a decirle basta al ajuste. Y habrá que ver qué espacio opositor aglutinará los votos. Yo creo que va a ser el frente Unidad Ciudadana. No tengo dudas de que la mayoría va a votar en contra del Gobierno.

Nuestros legisladores van a garantizar que se respeten las políticas sociales. Tratar de defender el empleo y regular el favorecimiento a las importaciones que destruye a la industria nacional.

—¿Qué reflexión le merece el armado de listas que encabezó Cristina Kirchner?, ¿hubo renovación?

—Me parece importantísima. Mucha gente que estuvo siempre hoy ya no está. Aparecieron figuras nuevas y es la lista que más equiparó las cuestiones de género, con representación femenina. Creo que se buscó una unidad ciudadana que englobe a diferentes representantes de la sociedad, que se manifiesten de manera conjunta en contra de las políticas neoliberales y a favor de los 15 puntos de la plataforma de Unidad Ciudadana. Hasta ahora es el único espacio político que dice qué quiere hacer en el Congreso.

—¿Cómo fue el armado en su municipio?

—Nosotros seguimos el modelo de Cristina y hasta podría decirse que lo profundizamos. El primer candidato a concejal es Juan Toledo, un bombero que nunca participó de la política. Un hombre que arriesgó durante 33 años su vida por los demás.

Y el primer postulante a consejero escolar es José Guido, un director de una escuela de Garín, quien en un contexto muy difícil apostó al arte y la cultura y transformó un colegio de una comunidad compleja, en algo muy positivo. Esos chicos hoy tocan en todos los actos oficiales. Son dos buenos ejemplos de solidaridad y participación.

—¿Cuáles son los cambios que debería realizar el gobierno de Macri en los próximos dos años? ¿Considera que el Presidente girará el rumbo ante un revés electoral en octubre?

—El Presidente de la nación está haciendo lo contrario que dijo en su propuesta electoral. Afirmó que no iba a devaluar, y no para de depreciar el peso. Anunció que iba a terminar con la inflación, y el año pasado tuvimos el alza de precios más alto de los últimos 25 años. Y este indicó que iba a ser del 17 por ciento, pero no va a ser menor a los 25 puntos.

Macri tiene que parar de endeudar al país. Ya llevamos 100.000 millones de dólares. Debe proteger más el empleo, que es la base de una sociedad. Hay que hacer escuelas y hospitales y necesitamos una política de seguridad mucho más profunda.

—¿Qué opinión te merece la actitud de Florencio Randazzo de persistir en ir a una interna y dividir al peronismo?

—El exministro lamentablemente prefirió ser mezquino.

—¿Los que voten a Randazzo saldrán de los antikirchneristas?, ¿en ese caso, puede ser que le reste votos al macrismo? Le pido una reflexión de ingeniería electoral...

—Randazzo va a ser funcional a Macri, pero no sé bien a qué sector le restará votos.

—¿Si el frente Cambiemos gana en octubre se sentirá con más fortaleza como para profundizar el ajuste?

—Sí, claro. Si el Gobierno llega a ganar, el ajuste en 2018 va a ser mucho más profundo de lo que fue hasta ahora, porque lo dicen ellos mismos. El próximo ajuste se llevará puesto a medio país.

—Mucho se habló de la herencia, ¿qué herencia va a dejar el macrismo si crece el endeudamiento externo y aumenta la pobreza?

—Yo no creo que Macri haya recibido una pesada herencia. Más bien se trata de un pésimo heredero.

“En el municipio nos hacemos cargo, a pesar de la crisis”

Periodista, padre de tres hijos e hincha de River, Ariel Sujarchuk, de 45 años, afirma: “A pesar de la crisis que provoca el gobierno de Mauricio Macri, en Escobar estamos haciendo una gestión muy transformadora”.

El jefe comunal, quien fue subsecretario de Comercialización de Economía Social de la nación, aseguró que “hemos triplicado la cantidad de pacientes que atendemos en los centros de salud. Abrimos tres centros sanitarios más. Mientras se agranda la pobreza, combatimos el hambre con un programa para terminar con la desnutrición en el distrito. Encaramos un plan de viviendas. Estamos haciendo, con fondos propios, 700 cuadras nuevas, cinco plazas, pasamos de tener 50 cámaras de seguridad activas, a 500. Vamos a crear el primer hogar de abrigo para niños y otro para mujeres víctimas de violencia de género”.

Sujarchuk, que fue docente en varias universidades, continuó: “En muchos sentidos estamos haciendo una gestión fundacional en el distrito. En el municipio nos hacemos cargo a pesar de la crisis y de los déficit que nos deja el Gobierno nacional”. Cabe destacar que la esposa del intendente, Llaura Russo será la candidata 13 a diputada nacionapor Unidad Ciudadana.