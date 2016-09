Macri viaja a Nueva York para participar de la Asamblea General de la ONU

El presidente Mauricio Macri viajará hoy por la noche a Nueva York en un vuelo privado para concretar su participación en la 71º Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) que se desarrollará en esa ciudad. Se espera que el mandatario presente allí el programa para que Argentina reciba a 3000 refugiados de la crisis en Siria y ratifique su compromiso con el programa de desarrollo sostenible del organismo internacional.

Macri arribará mañana a Nueva York junto a su esposa Juliana Awada y con una reducida comitiva oficial. Se alojarán en el elegante hotel The Mark, en la calle 77, a 200 metros del Central Park.

El lunes, a las 8.30 (hora local), asistirá a la Reunión de Alto Nivel sobre Refugiados y Migrantes en la sede de la ONU. Luego se dirigirá al Hotel Sheraton Time Square y, a las 11, compartirá una charla en el Clinton Global Iniciative con el primer ministro de Italia, Matteo Renzi. El propio ex presidente estadounidense Bill Clinton oficiará de moderador.

A las 16.50, Macri hablará ante la Bolsa de Nueva York, en Wall Street, en un encuentro titulado "The New Argentina" y organizado por el Financial Times.