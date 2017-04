Macri y la masiva venta de tierras fiscales sin autorización del Congreso Nacional

En lo que va de su gestión, emitió cinco decretos que pusieron en venta casi 100 inmuebles ubicados en distintas partes del país, uno de ellos localizado en La Plata. Denuncian un “plan sistemático” que busca favorecer al mercado inmobiliario

El presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Jonathan Baldiviezo, señala que “el gobierno del PRO” encabezado por el Presidente Mauricio Macri “tiene entre sus principales objetivos incorporar tierra pública al mercado inmobiliario para que se hagan negocios con esos terrenos, que muchas veces tienen una localización muy valiosa”. En diálogo con diario Hoy, el abogado especializado en derecho urbanístico y ambientalista afirmó que “ya van cinco decretos en el tiempo que lleva de gestión que pusieron en venta casi 100 inmuebles” del Estado.

“Cuando (Macri) fue jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires utilizó muchas herramientas para privatizar gran cantidad de tierras públicas, llegando a aproximadamente 170 hectáreas. Su sucesor, Horacio Rodríguez Larreta, terminó privatizando en un año 120 hectáreas más” señaló el letrado. Desde el observatorio que dirige, advirtieron entonces que cuando Macri asumió como jefe de Estado ese objetivo había sido trasladado a todo país, cuando encomendó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) poner a subasta tierras públicas a nivel nacional.

“Son miles de hectáreas que se pusieron en venta sin tener en cuenta la autorización del Congreso Nacional”, afirmó Baldiviezo, destacando que “hay una mayor intensidad para privatizar que la que hubo en la ciudad de Buenos Aires, y ya directamente el Presidente Macri se está arrogando facultades que, según la Constitución Nacional, únicamente corresponden al Congreso”.

¿Qué ocultan?

Desde el observatorio sostienen que la venta de tierras públicas nacionales es parte de un plan sistemático para aprovechar esos terrenos y ponerlos a disposición de empresarios amigos del jefe de Estado.

“Recordemos que el Presidente viene de una familia que hizo negocios con la obra pública y que está relacionado con el mercado inmobiliario. Se puede mencionar por ejemplo a Nicolás Caputo, a las relaciones estrechas que tiene con el empresario Eduardo Elsztain, dueño de IRSA, una de las principales urbanizadoras de Puerto Madero, y sus vínculos con Eduardo Costantini, el creador de Nordelta”, mencionó Baldiviezo.

“Hay una concepción de la tierra pública del PRO que tiene que ver con que los terrenos que no son explotados por el negocio inmobiliario son terrenos que se consideran desperdiciados”, manifestó el abogado. El desprendimiento masivo de tierras estatales perseguiría el objetivo de favorecer las relaciones y vínculos que tiene Macri con la actividad inmobiliaria.

¿Qué hacer?

El observatorio que preside Baldiviezo presentó una denuncia penal para que se frene la subasta de los inmuebles del Estado. “Hemos logrado un amparo que ha suspendido una de las subastas por declarar que el Presidente no tiene facultades para vender tierras públicas sin autorización del Congreso”, afirmó el letrado, “y ha establecido que el decreto ley de la dictadura N° 22.423, gracias al cual Macri se arroga facultades para vender las tierras públicas, no es una ley que se encuentra vigente” por lo que es inconstitucional.

“Lamentablemente en el Congreso no lo han tomado como tema de agenda, pero cada vez hay una mayor preocupación por la cantidad de tierras públicas que se están vendiendo. Nosotros comenzamos a denunciar esto cuando se publicó el primer decreto que fue el 952/2016 y vemos que la problemática va en aumento”, advirtió Baldiviezo.

“Es muy grave, el Presidente no puede disponer de la propiedad pública”

Alejandro Olmos Gaona

Historiador e investigador

“El problema de emitir estos decretos es que el Presidente Macri se funda en una ley de la dictadura militar, emitida por el general Videla. Como el artículo 75 inciso 5 de la Constitución Nacional establece que solo el Congreso puede disponer de la propiedad pública, resulta inadmisible que el Presidente use una ley que es inconstitucional y de la dictadura para publicar su decreto.

Por supuesto que la ley no fue derogada, porque no solo es esa ley, hay 500 leyes de la dictadura y más de 18.000 decretos que no han sido derogados, pero algunas cuestiones tienen que ver con operatorias convencionales. En este caso es muy grave porque es una ley que dispone de la propiedad pública, que no puede ser dispuesta por el Presidente.

Presentamos una denuncia y el juez Ercolini, que es quien interviene, la ratificó. Lo que ocurre es que, como dice el fiscal Federico Delgado, en la Justicia se investiga a los gobiernos que se van, no a los que están en el poder. Además, la Justicia se maneja con mucha lentitud. Por ahí, cuando uno consigue algo el inmueble ya se vendió.

No tengo dudas de que quieren favorecer al sector inmobiliario. Tenemos un Gobierno que está integrado por una enorme cantidad de comerciantes, que no tienen conciencia de lo que es la utilidad pública. Entonces se ve que quieren hacer todo tipo de negocios y este es uno de ellos, buscan construir propiedades caras como las de Puerto Madero, que se desarrollaron para un grupo muy privilegiado de personas.

La propiedad pública no es del Estado, no es del Gobierno, ni del Congreso, es de todos los argentinos que son los titulares del dominio, el Estado es simplemente el administrador. Acá parece que no, porque hacen lo que quieren. Hay un decreto de hace unos meses para modificar el porcentaje de lo que se consideraba propiedad privada, que aumentó la cantidad de suelo que se le puede vender a los extranjeros. Todo demuestra que hay una clara intencionalidad de favorecer lo privado”.

Los efectos de privatizar

Desde el año pasado, Macri ha emitido varios decretos que pusieron en venta 93 terrenos públicos de gran valor. ¿Cómo afectan estas decisiones a los argentinos?

1- El Estado se descapitaliza.

2- No se podrá garantizar el derecho a la vivienda.

3- No se podrán superar crisis ambientales.

4- No se podrá regular el mercado inmobiliario.

5- Se pone en manos extranjeras los recursos hídricos.

6- En el futuro, el Gobierno deberá comprar tierras.