Mañana habrá paro nacional docente en repudio al violento desalojo en el Congreso





La Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) anunció un nuevo paro nacional para mañana por 24 horas en repudio a la represión que sufrieron anoche los maestros que quisieron instalar una "escuela itinerante" en la Plaza de los dos Congresos para difundir los reclamos del sector docente.

La titular de CTERA, Sonia Alesso, advirtió que "no vamos a permitir que se reprima a un trabajador", afirmó que "esto no es una guerra, hay que cumplir con las leyes" y advirtió que "si el ministro (Esteban) Bullrich no está a la altura de las circunstancias, debe renunciar ya".

La sindicalista convocó para esta tarde, a partir de las 17, a un abrazo simbólico a la "escuela itinerante" en el Congreso y llamó a las comunidades escolares el miércoles a "abrazar" a todas las escuelas del país y a izar juntos la bandera nacional.