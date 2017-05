Tras el ataque

Marcelo Martini: "Es un llamado mafioso el que sufrió Cartasegna"





El titular de la UFI N°3, Marcelo Martini, se refirió este mediodía a la brutal agresión sufrida por su colega Fernando Cartasegna.

Ante la consulta de Hoy, el funcionario de ministerio público manifestó: "Estoy muy consternado por lo que ha pasado, son hechos de una gravedad inédita. Se trata de una persona honorable que trabaja muy bien las causas, y que le haya pasado esto es incomprensible", y agregó que "el ambiente judicial está muy convulsionado, creo que hay que fortalecer la seguridad".

Martini también contó que vivieron el momento de amaneza a su par Cartasegna con mucha angustia y preocupación pero que tampoco siente miedo por posibles represalias. "Es un llamado mafioso el que sufrió Cartasegna, porque sino hubieran concretado, yo no me siento aludido si es un mensaje para todos", expresó Martini y echó por tierra la hipótesis de que el motivo del ataque a su colega sea por la causa de los sobres: "es por otro lado que viene la amenaza, no viene por la causa de los sobres que él incluso no llegó a ver porque la recibió este último martes".