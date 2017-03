Marcha de la CGT: desde La Plata, los gremios se movilizaron masivamente hacia Capital

















En nuestra ciudad, la masiva protesta de la CGT unificada también se hizo sentir desde temprano ya que tanto gremios como organizaciones se movilizaron en forma conjunta y masiva hacia Capital Federal.

Ls organizaciones sindicales se concentraron desde temprano en la avenida calle 32 para luego agruparse en la rontoda de 120 y Diagonal 74 para así partir en caravana hacia Capital Federal.

“El movimiento obrero no está haciendo un acto político”

Carlos Quintana (UPCN)

“Esperamos que se restablezca el diálogo, pero queremos hablar para que después se cumpla. La desconfianza está, principalmente, en que se hacen acuerdos y después no se concretan. Es muy difícil tomar un compromiso, una resolución, como ocurrió con el tema de bonos, de los no despidos hasta marzo, y esto no ocurrió. El Estado, que es el garante del acuerdo entre los empresarios y los trabajadores, no hizo nada. No ha habido ninguna actitud por parte del Gobierno en razón a los sectores empresarios.

La preocupación la tenemos todos. Uno ve cómo sigue cayendo el consumo, el empleo. Situaciones que le demuestran al Gobierno que el movimiento obrero no está haciendo un acto político, sino que está alertando a la actual gestión sobre lo que nos está pasando: despidos, achicamiento del consumo, y, por consiguiente, disminución de la producción. A esta cadena le falta un engranaje que motorice la confianza de la gente, la vuelta al consumo, el pleno empleo y la productividad. Esto es lo que estamos pidiendo”.

“Los trabajadores no la estamos pasando bien”

Julio Castro (Sosba)

“Lo que estamos esperando es que el Gobierno tome conciencia de que los trabajadores no la estamos pasando bien. En el sector privado hay mucha incertidumbre por el mantenimiento de las fuentes de trabajo, los compañeros se levantan a la mañana y les dicen que están suspendidos o los van a despedir; esta es una situación muy delicada. A su vez, vemos que con la modificación a la Ley de las ART, con el cambio de algunas pautas en los convenios colectivos de trabajo, se va llevando a una flexibilización de las condiciones laborales y ese proyecto no va a ser aprobado ni por los trabajadores ni por los dirigentes sindicales. La modificación de La ley de ART es a todas luces anticonstitucional porque quita muchos derechos de los trabajadores para poder litigar libremente. Todas esas cosas que a veces se declaman hay que practicarlas. Sería mucho más fácil decir vamos a reunirnos y vamos a buscar la mejor ley que podamos. No-sotros siempre decimos que sin empresas no hay trabajador, pero sin obreros tampoco hay empresas”.

#MarchaCGT Durante el acto de la tarde le pondrían fecha al paro general https://t.co/M0wFXNnxYz — Diario HOY (@diariohoynet) 7 de marzo de 2017