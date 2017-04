María Eugenia Vidal: “No puedo pagar un trabajo que no se hizo”

En medio del conflicto con algunos gremios docentes bonaerenses, la gobernadora de la Provincia, María Eugenia Vidal, volvió a referirse a la discusión salarial y reiteró que ciertos sindicatos están tomando como rehenes a los chicos.

“El paro ya demostró no ser el camino. Debatamos en serio la educación pública, esto no se resuelve con una discusión salarial”, apuntó Vidal. En este marco, la mandataria hizo hincapié en los descuentos que realizará el gobierno por los días de paro y aseguró: “No puedo pagar un trabajo que no se hizo. Nuestra posición es que el día que no se trabaja no se cobra”.

También hizo referencia a la polémica por el elevado nivel de ausentismo de los docentes (calculado en un 17%) y aseguró que hay que discutir el presentismo. “La licencia está definida por ley, y ese no es el problema; el problema es el abuso de la licencia. Lo que está mal es que presenten un certificado trucho, que tomen licencias psiquiátricas que no tienen”, afirmó.

La gobernadora sostuvo que algunos dirigentes gremiales son cómplices de esto. “Hay un valor que no es económico. En la Provincia gastamos 14.000 millones de pesos en licencias al año, pero lo más importante es el valor pedagógico”, remarcó la mandataria bonaerense, al mismo tiempo que agregó que “este esquema de abuso de suplencias perjudica al docente comprometido, al que de verdad tiene vocación”.

Vidal volvió a apuntar a los escasos sindicatos que adhieren al paro y al papel de Roberto Baradel, secretario general de Suteba, en esta puja. “Yo veo a dirigentes gremiales que durante muchos años no protestaron a nivel nacional. Cuando (el impuesto a las) Ganancias no se movía o cuando no se generó empleo genuino, estaban en silencio. Baradel se ha reconocido públicamente como parte del kirchnerismo y no está mal, pero pongamos sobre la mesa, y digamos claramente qué estamos discutiendo: ¿es por la mejora de la educación publica o estamos haciendo política? Con 14 paritarias provinciales cerradas, estamos discutiendo otra cosa”, deslizó Vidal. “Espero que los dirigentes gremiales escuchen. El nivel de adhesión ha bajado mucho, yo creo que los docentes tampoco quieren esto”, concluyó la gobernadora.