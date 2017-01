La Justicia liberó a Mariano Bruera

Mariano Bruera: “En democracia, no está bueno sentirse un perseguido político”





Tras ser liberado, Mariano Bruera se dirigió junto con su hermano, el concejal Gabriel Bruera, a la sede del Partido Justicialista de La Plata, donde se hizo un acto con la militancia. Allí denunciaron “persecución política” y dijeron que hay sectores del oficialismo que buscan “meter a un Bruera preso”.

En diálogo con diario Hoy, Mariano Bruera fue contundente: “Luego del fallo de Casación, estoy más preocupado que contento y satisfecho. En democracia, sentirse un perseguido político no está bueno”.

“Lo que me mata es pensar en mi familia, en mis chicos, que son pequeños y no entienden tanto de política, y que por el trabajo del padre viven momentos difíciles. Una de mis hijas sufrió una parálisis facial por esta situación”, remarcó.

“Yo siempre estuve convencido de que en algún momento la Justicia iba a fallar como corresponde, sin persecuciones ni presiones políticas. En el fondo, como en el fútbol, hay jugadores buenos y malos, no me gusta generalizar y globalizar. Pero tengo en claro que una jueza (por Garmendia), que tiene un familiar directo que es funcionario (por Juan Manuel Martínez Garmendia, actual subsecretario de Gobierno municipal), no puede fallar en contra del alguien de un partido político opositor. El sentido común así lo indica”, dijo Bruera. Y continuó: “Es momento de estar tranquilo. Vengo de pasar días tremendos. Nunca en mi vida había estado preso. Ni siquiera tuve una causa en contra. No ocupo cargos partidario, y vivo de mi profesión”,

Concluyó: “Me dejaron detenido sin juicio. Hubo expresiones políticas en los diarios de la ciudad que fueron claras y contundentes, y ustedes que son periodistas muy serios saben de lo que estoy hablando. Las cosas fueron bastante elocuentes y muy claras. El amor de la gente fue incondicional, a tal punto que me empezaron a llegar un montón de cartas y no sabía dónde ponerlas”.

“Era una detención arbitraria e ilegal”

La defensa de Mariano Bruera, que llevó adelante en forma exitosa el habeas corpus ante el Tribunal de Casación Bonaerense, estuvo liderada por el abogado Juan Ángel di Nardo (foto), quien en diálogo con diario Hoy señaló que “todos hablan de Mariano, pero las detenciones arbitrarias fueron sobre otras tres personas que también quedaron en libertad en el día de hoy (por ayer), en los mismos términos a través de un habeas corpus que determinó la ilegalidad y la arbitrariedad de la detención”.

En ese sentido, dijo que “si bien Mariano merecía el esfuerzo que hemos hecho todos, también lo merecían Sette, Petró y Moreno, porque se encontraban en la misma condición de injusticia, y el fallo del Tribunal de Casación dejó demostrado que se trataba de una detención arbitraria e ilegal”.

Di Nardo, que estuvo acompañado en la defensa también por Alejandro Montone, indicó que “son criterios distintos los que hemos tenido con la jueza Garmendia, y el del Tribunal de Casación coincidió con el nuestro, en el sentido de que la detención era arbitraria e ilegal porque todavía no estaba firme”.

Gabriel Bruera: “Se hizo justicia”

Ayer, tras conocerse el fallo de Casación, el concejal Gabriel Bruera le dijo a diario Hoy: “Se hizo justicia, en virtud de que nosotros no tenemos nada que esconder y nos parece sano que se nos investigue, pero en el marco de la democracia, como corresponde, sin persecuciones”.

En la semana que pasó, el edil denunció que se había orquestado “una persecución política” contra su familia.

“Somos una familia acostumbrada a las persecuciones. La Dictadura se llevó a mi tío, que era estudiante de Medicina. Hoy lo persiguen a Mariano Bruera, que terminó la carrera de médico en honor a él”, agregó

“Debido a la celeridad con que la Justicia de feria trató un pedido de detención realizado por la jueza Garmendia, madre de uno de los funcionarios del círculo más íntimo del intendente Julio Garro y avalado por la cámara de feria, presidida por el suegro del concejal José Ramón Arteaga (Frente Renovador), que inexplicablemente no se excusaron, Mariano se presentó en tiempo y forma en la fiscalía, tal como fue requerido. La acusación que se le hace es de integrar una asociación ilícita, que es la figura que se utiliza cuando no se le puede adjudicar ningún delito a una persona”, concluyó.