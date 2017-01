Marijuan, sobre una frase de Cristina: "Es poco feliz porque hemos tenido un muerto"

Guillermo Marijuan, el fiscal que denunció el viernes a Cristina Kirchner para que se investigue si incurrió en los delitos de "abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público", confirmó su intención de denunciar nuevamente a la ex presidente pero esta vez por su frase contra Antonio Stiuso –"hay que matarlo"- en la conversación que trascendió con el ex jefe de los espías, Oscar Parrilli.

"Es poco feliz porque hemos tenido un muerto (Nisman). Será todo motivo de análisis e inclusive la explicación que tengas que hacer sobre si es coloquial o no la van a tener que hacer en un expediente. No por simplemente hacer una afirmación de que todos los días digo a fulano de tal hay que matarlo, con eso simplemente no desaparecen los efectos jurídicos que pueda tener esa manifestación", expresó Marijuan.

Asimismo, explicó que ese fragmento del audio puede ser utilizado en la causa por la muerte de Nisman: "Stiuso cuando declaró en la causa por la muerte de Alberto Nisman dijo que lo habían mandado a matar, quizá él encuentre alguna trascendencia en las manifestaciones que se han conocido hoy".

"Entiendo que es una conversación que tiene que ser analizada con detenimiento. Hay personas que dirán que se habla en sentido figurado, otros que dirán que no", sentenció el empleado judicial.