Masiva concentración en Tribunales para repudiar el fallo de la Corte



















La Plata se manifestó ayer en contra de beneficiar a los condenados por delitos de lesa humanidad. El acto se realizó frente a la sede judicial de calle 8. Allí también funcionó una radio abierta

Distintos organismos de Derechos Humanos, organizaciones sociales, políticas y culturales, sindicatos, y estudiantes se­cundarios y universitarios de la ciudad de La Plata se congregaron ayer en un acto que se llevó a cabo en los Tribunales Federales de la ciudad para repudiar la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) de aplicar el cómputo del denominado 2x1 a un represor y torturador de la última Dictadura Militar que había sido condenado por delitos de lesa humanidad.

La actividad fue convocada por parte de la Mesa por los Derechos Humanos platense, que integra tanto a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, como a los Hijos y Familiares de Detenidos y Desparecidos. “Este es un acto en repudio al infame fallo del 2x1 dictado por la Corte Suprema, porque el 90% de la sociedad lo rechaza”, expresó Matías Moreno, miembro de Hijos La Plata.

El padre de Moreno fue un abogado laboralista que defendía a los trabajadores de la fábrica de cemento de Loma Negra, secuestrado, torturado y asesinado en el año 1977 por el terrorismo de Estado. “Como sociedad maduramos y no vamos a retroceder ni un paso atrás”, aseguró, añadiendo que “dos de los tres votos positivos fueron de los jueces propuestos por el Presidente Mauricio Macri. Espero que los poderes Ejecutivo y Judicial escuchen este grito fuerte de toda la sociedad cuestionando y repudiando este fallo”.

“Una ley derogada”

Rubén López, el hijo del testigo desaparecido Jorge Julio López, secuestrado y torturado por los militares en la última Dictadura, participó de la manifestación asegurando que está en contra del fallo porque “es una ley que está derogada y no se aplicaba en los delitos de lesa humanidad”, afirmando que la decisión del máximo tribunal “no tiene perdón de nadie”. Además, López sostuvo que “la manifestación del Gobierno en contra del fallo ocurrió por la presión popular, porque tardaron 4 o 5 días en pronunciarse. Lo primero que hizo el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, fue decir que estaba de acuerdo con el fallo”.

“Es un espanto que la Corte de lugar a que personajes nefastos como Miguel Etchecolatz queden impunes. La misma Justicia que dictamina que los genocidas queden libres es la que no busca a mi papá”, expresó López. “Dicen que la Justicia tiene que ser para todos igual, es comparar a un ladrón de gallinas con un criminal”, aseguró la madre de Plaza de Mayo, Hereña Sáchez Viamonte, que también se hizo presente en el acto.

“Ni olvido ni perdón, estoy aquí por el proceso de memoria, verdad y justicia, y porque después de la aberración que ha cometido la Corte, el pueblo está demostrando estar a la altura de las circunstancias, ya que no olvida”, expresó en este marco el funcionario del Programa de Acceso Comunitario a la Justicia, Julián Axat, hijo de desaparecidos. “La Plata es un lugar importante por los juicios que se llevan adelante y por los pedidos que hicieron los represores en estos días para acogerse al beneficio y recuperar la libertad”, añadió.

“Este pueblo no va a permitir que los genocidas estén en libertad”

La concejala platense del FpV- PJ Nacional y Popular Florencia Saintout también participó de la concentración frente a los Tribunales Federales y repudió el fallo de la Corte que beneficia a los genocidas con el 2x1. “Este pueblo no va a permitir que los genocidas estén en libertad. Sabemos que tenemos que estar en las calles, siempre acompañando a las Madres, las Abuelas y los Hijos. No olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos”, manifestó la edil.

Por otro lado, durante la sesión del Concejo de ayer, el bloque del FpV Nacional y Popular presentó un repudio ante el veredicto de la Corte, que fue aprobado por unanimidad. “Celebro que podamos votar juntos el repudio a este fallo. Han sido días completamente angustiantes para el pueblo argentino, que ha hecho saber que es insoportable que los asesinos, violadores y torturadores de los 30.000 compañeros desaparecidos puedan estar libres”, opinó Saintout.

Además, la edil presentó proyectos contra la violencia de género y solicitó que se cree el Consejo Municipal para las Personas con Discapacidad.

Una multitud copó Plaza de Mayo

Organismos de Derechos Humanos, militantes de diversos partidos políticos y una impresionante cantidad de personas que adhirieron sin pertenecer a ningún sector marcharon en repudio al fallo de la Corte hasta Plaza de Mayo, en Capital Federal.

Además, en un escenario armado en el medio de la plaza, Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo, y las referentes de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo línea Fundadora, Taty Almeida y Nora Cortiñas, hablaron ante el público presente y leyeron un documento.

Además, participó de la movilización el dirigente justicialista Daniel Scioli, quien afirmó que “los Derechos Humanos deben unirnos a todos los argentinos”.

El excandidato a presidente fue acompañado por el historiador Mario “Pacho” O’Donnell y el dirigente platense Gonzalo Atanasof, todos marcharon con el mítico pañuelo blanco en sus cuellos.