Contundente rechazo en La Plata y en Capital

Masivas protestas contra el recorte en las pensiones por discapacidad













Hubo movilizaciones en La Plata y en la Ciudad de Buenos Aires. Las autoridades nacionales debieron dar explicaciones y se comprometieron a rever la medida “caso por caso”. Crece el escándalo

Decenas de personas se autoconvocaron ayer tanto en La Plata como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) para repudiar la decisión del Gobierno nacional de dar de baja y suspender miles de pensiones por discapacidad en todo el país. Un día después de que la Iglesia, representada en el sacerdote Pablo Molero, señalara que era necesario restituir el derecho “inmediatamente”, los beneficiarios que viven en carne propia la suspensión tomaron la calle para protestar, acompañados de numerosas personas que se sumaron a acompañar desde la solidaridad.

A partir de las 18, en calle 12 entre 51 y 53, se reunió un gran grupo que se concentró para reclamar “que no quiten las pensiones por discapacidad”, motivados en apoyar a quienes no pueden defenderse. La asociación civil “Los derechos de los chicos de mi barrio”, de Villa Elvira, fue una de las entidades que promovió la protesta.

Silvia Fontana, que preside la asociación civil, leyó un comunicado en el que se expresó el porqué de la concentración. “El gobierno de Mauricio Macri, de la mano de las recomendaciones del FMI, está decidido a reducir el déficit fiscal a cualquier costo”, expresa el comunicado, que además destaca que a partir del corriente mes, y sin previo aviso, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación decidió aplicar un decreto que establece exigencias extraordinarias y condiciones especiales que deben reunir las personas para acceder a una pensión por discapacidad.

“El problema además es que violaron la Ley de Procedimiento Administrativo” que es “la posibilidad que tiene una persona para producir pruebas y demostrar cuáles son sus gastos”, afirmó Fontana. En la proclama leída por la directora de la entidad se aseguró que “estamos muy lejos de las promesas electorales que aseguraban que no se iba a quitar ningún derecho sino que por el contrario, se iban a ampliar”, agregó.

Motivada por la solidaridad, Nahiara Peralta aseguró que se acercó a Plaza Moreno porque es injusto “que le recortaran a personas sin fijarse en si había o no un caso de discapacidad”. La joven afirma que “nadie tiene porque llamar a un 0800 para pedir que le den de nuevo un derecho que le corresponde”, y que “hay que pensar en la gente que tiene que mantener a su familia con un sueldo mínimo y además a un discapacitado, con todos los gastos que conlleva”.

“Tengo una hija con discapacidad. Es complicado todo lo que está pasando y lo que las personas con discapacidad pasan. Mi hija no recibe una pensión porque yo tengo trabajo en blanco, pero si dependiera de una pensión sería terrible porque cobran muy poco, y con eso tienen que comer, porque no pueden trabajar, asistirse, y un montón de cosas más”, comentó Alejandra González a diario Hoy. Además, sostuvo que el ajuste a las personas con discapacidad no se puede permitir, porque “estamos hablando de salud, de personas a derecho, vulnerables”.

Maira Sibretti fue otra de las personas que se acercó solidarizándose con las familias que están padeciendo la baja de sus pensiones, y afirmó que “no es cierto lo que dice el Gobierno, que las personas con discapacidad pueden acceder a un trabajo tan fácilmente, ni siquiera los jóvenes ni los adultos podemos conseguir empleo. El Estado debería encargarse de incluir a las personas con discapacidad”.

En CABA también se concentraron para reclamar la baja del beneficio impulsada por funcionarios del equipo del Presidente Mauricio Macri. Se congregaron en el mítico Obelisco. “Si quiero cobrar me dijeron que me divorcie, que me vaya a vivir a un hostal y me declare indigente para que me devuelvan la pensión”, contó una mujer que se acercó a participar de la manifestación habiendo sufrido en carne propia la quita de su pensión que era de 4.000 pesos, restricción fundamentada en que su marido cobra una jubilación de 8.000 pesos.

La respuesta oficial

Después de recibir múltiples críticas de diversos sectores, el Gobierno decidió tomar medidas al respecto. La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, reafirmó ayer que consideraron “restablecer” las pensiones a las personas discapacitadas “que por error de aplicación de criterio pueden haberse quedado sin cobrar”, y agregó que el pago se hará efectivo la semana próxima. La funcionaria expresó que volverá a percibir el beneficio aquella persona cuyos grupos familiares posean ingresos mayores a tres jubilaciones mínimas o sean propietarios de un automóvil usado, y que “por error” este mes no cobraron.

Michetti intentó defender al Gobierno

La vicepresidenta Gabriela Michetti aseguró ayer que “no hay ninguna decisión” del Poder Ejecutivo que propicie dar de baja pensiones para discapacitados. “Hace menos de un mes el Gobierno lanzó el Plan Nacional para la Discapacidad que consagra prácticas, procedimientos y políticas para que la discapacidad sea atendida como debe ser en el marco de una convención que se firmó en la ONU y que la Argentina ha ratificado”, destacó.