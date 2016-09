Mauricio Macri participa en una charla junto a Bill Clinton y Matteo Renzi

El presidente Mauricio Macri llegó ayer a los Estados Unidos para participar de la 71ª Sesión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (disertará mañana a las 12:30 de la Argentina), en la que intentará "mostrarle al mundo" que la Argentina tiene "la vocación de trabajo en conjunto y de ser parte de las soluciones a los desafíos globales".

Sin embargo, no será esa la única actividad que realizará a lo largo de los tres días que permanecerá en Nueva York: el primer paso fue un encuentro con el ex presidente norteamericano Bill Clinton, en el que también participan el primer ministro de la República Italiana, Matteo Renzi, y el alcalde de la ciudad de Londres, Sadiq Khan.

Todos se juntaron antes del inicio de la reunión anual de la Clinton Global Initiative que comenzó sobre el mediodía argentino: allí Macri da un mensaje ante presidentes, CEOs de empresas, titulares de fundaciones, ONGs, y representantes de la banca y de organismos internacionales.

A continuación, el detalle de la agenda que desplegará el Presidente en los Estados Unidos en las próximas 72 horas:

LUNES 19 DE SEPTIEMBRE

–Traslado del Presidente de la Nación al Hotel Sheraton Time Square

10.45hs. arribo del jefe de Estado y su comitiva al Hotel Sheraton

12.15 a 13.00hs. Clinton Global Iniciative. Participarán Mauricio Macri, el ex Presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton; el primer ministro de la República Italiana, Matteo Renzi, y el alcalde de la ciudad de Londres, Sadiq Khan.

–Llegada del jefe de Estado a la sede de las Naciones Unidas

16.00 Debate General de la Reunión de Alto Nivel sobre Refugiados y Migrantes en sala de ECOSOC

—Arribo de Mauricio Macri a la Bolsa de Nueva York

17.25 Encuentro con los miembros de la Junta Directiva de la NYSE

17.50 a 18.25hs. Palabras del Presidente en el marco del Evento del Financial Times "The New Argentina"

20.30hs. Comida entre Macri y el Presidente del Congreso Judío Americano, D. Jack Rosen

MARTES 20 DE SEPTIEMBRE

09.00 a 09.30hs. Ceremonia de bienvenida en honor de los señores jefes de Estado y de Gobierno y Primeras Damas. Lugar: Sede de Naciones Unidas – West Foyer – Indonesian Lounge

10.00 Apertura del Debate General del 71° Período de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas

Orden de Oradores:

Países: Brasil, Estados Unidos, Chad, Francia, Guyana, Qatar, Argentina (12.30hs aproximadamente), Eslovaquia

11.00. Saludo entre Mauricio Macri y el Secretario General de las Naciones Unidas, D. Ban Ki-moon. Lugar: Sala de la Asamblea General, Sala GA200

12.30 (aprox.) Intervención del presidente de la Nación en el Debate General del 71º Período de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Lugar: Sala Asamblea General

14.15 Almuerzo ofrecido por el señor Secretario General de las Naciones Unidas en honor de los señores jefes de Estado y de Gobierno

Lugar: Sede de las Naciones Unidas – Salón de Delegados Norte

Participa: Presidente de la Nación

Encuentro bilateral entre Mauricio Macri y el presidente de Ucrania, D. Petró Poroshenko

16.00 Cumbre de Líderes sobre Refugiados convocada por el Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama

Lugar: Sala del Consejo de Administración Fiduciaria, 2º piso.

20.00hs. Recepción ofrecida por Obama en honor a los jefes de Estado y de Gobierno

MIÉRCOLES 21 DE SEPTIEMBRE

Traslado del presidente de la Nación hacia la Sede de las Naciones Unidas

08.45. Reunión de los jefes de Estado y de Gobierno participantes en la Reunión de Alto Nivel sobre la Entrada en vigor del Acuerdo de París

Lugar: Indonesian Lounge, Naciones Unidas

09.00 a 10.00 horas Reunión de Alto Nivel sobre la Entrada en vigor del Acuerdo de París. Lugar: Sala de la Asamblea General, 2° piso

10.30hs. Encuentro entre Mauricio Macri y el Presidente Ejecutivo del Foro Económico Mundial, D. Klaus Schwab. Lugar: The Mark Hotel, Sala 215

11.00hs. Encuentro entre el presidente de la Nación y Representantes de la Comunidad Judía. Lugar: The Mark Hotel, Sala 215

11.15hs. Encuentro entre Macri, y la vicepresidente de AES Corporation, Scarlett Álvarez. Lugar: The Mark Hotel, Sala 215

11.30hs. Encuentro bilateral del Presidente con CEO´s de WEWORK

Horario por confirmar: Traslado del Presidente de la Nación y comitiva hacia el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy

Arribo y embarque

Partida del vuelo que conduce al Presidente hacia la Ciudad de Buenos Aires.

JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE

Arribo del vuelo que condujo al señor Presidente de la Nación y comitiva a la Ciudad de Buenos Aires.

Encuentro en la Clinton Global Initiative con el ex-presidente Clinton y el Primer Ministro italiano, Matteo Renzi pic.twitter.com/Wclv2KdQE7 — Mauricio Macri (@mauriciomacri) 19 de septiembre de 2016