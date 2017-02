Conferencia de Prensa en Casa Rosada

Mauricio Macri sobre el acuerdo con el correo: "Hay que volver a foja cero"

El presidente, Mauricio Macri, realizó una Conferencia de Prensa en Casa Rosada que tuvo sus picos de tensión ante preguntas de los periodistas y las evasivas de sus respuestas.

La misma tuvo lugar luego de las polémicas que se originaron por el convenio que el Gobierno suscribió con la sociedad que administraba el Correo Argentino a partir de una deuda que mantiene con el Estado, y por las modificaciones que se estiman en el aumento semestral previsto por ley para los jubilados.

El primer tema tratado por el presidente es el acuerdo entre el Estado y el Correo que llevó adelante su ministro Aguad. Al respecto dijo:"Que volvamos a foja cero, porque no hay ningún hecho consolidado. Volvamos a la justicia, a la cámara comercial y empecemos de cero, queremos un acuerdo integral por todo este problema que hemos heredados. Hay que terminar con este tema porque hay que resolverlo, porque de caso contrario, perjudica al Estado".

Además, sobre el mismo tema, Macri sostuvo: "Como saben alrededor del tema Correo se dijeron muchas cosas que no son verdad, con mala intención. Pero bueno, estamos en un año electoral".

En torno a las marchas atrás sobre algunas medidas, Macri respondió que "el cambio que nos hemos propuesto es un desafío gigantesco, no se logra un día para el otro. Llevamos muchos años empeñados de malas prácticas, de no escuchar al otro, de no ser transparentes. Este cambio tiene estas complicaciones: en algunos casos tienen éxito, en otros no" y agregó "Si querían magos, a Copperfield. Si me equivoco, pido disculpas y me corrijo y es parte de la honestidad".



Evasivo ante las preguntas



Cuando el periodista de la Red92 y Diariohoy le consultó sbre los 50 funcionarios imputados, la condonación de deudas a las empresas eléctricas e incluso las denuncias a su Ministro Juan José Aranguren, no supo qué responder y terminó hablando de “la recuperación de la confianza de la gente con este gobierno”.

Y en relación a la pregunta de una periodista mexicana sobre los tres graves errores del gobierno: Correo, Jubilaciones y los recortes en el área del Consejo Nacional de la Mujer; el presidente volvió a irse por la tangente.

Sobre Jubilaciones

Por otra parte, el Presidente dio la orden de anular la resolución por la cual se modificó la reglamentación de la Ley de movilidad. La polémica medida fue anunciada ayer por el tituar de la Anses, Emilio Basavilbaso.

También, a la intención del Ejecutivo de modificar los cambios en el sistema que calcula el pago a los jubilados. Luego de las críticas de todo el arco de la oposición, y también de aliados como Elisa Carrió y diputados del oficialismo, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, señaló: "El Presidente se comprometió a revisarlo y lo que digo es que eso requiere debatir entonces que habrá que modificar la ley".



Por otra parte, el titular del ANSES, Emilio Basavilbaso -luego de recibir en en su despacho a legisladores de diversos bloques-,afirmó que "hay un problema de información, una mezcla de chicanas y mala información que se aprovecha para hacer política, porque dijeron que los jubilados iban a cobrar 300 pesos menos y la realidad es que no es tal".