Máxima tensión en la disputa entre Carrió y Lorenzetti

El presidente de la Corte Suprema tomó la decisión después de aguardar, sin éxito, que la diputada oficialista se retractara de los dichos en su contra. Como contrapartida, la Coalición Cívica salió a respaldar a su líder

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), Ricardo Lorenzetti, informó ayer a la diputada nacional Elisa Carrió que le iniciará una demanda judicial por “daños”, a raíz de sus afirmaciones públicas, en las que lo cuestionó en lo personal y laboral. Mediante una carta documento, el titular del máximo tribunal le anunció a la legisladora que tomó esta decisión por la “suerte de guerra política” que, según él, la líder de la Coalición Cívica-ARI (CC-ARI) está llevando a cabo.

“No habiendo cesado su conducta”, Lorenzetti le iniciará a Carrió una “acción de responsabilidad civil por daños”. El juez consideró que, “como ciudadano obligado a defender su honor y el de las personas que lo rodean”, le envió la carta a la diputada “habiendo vencido el plazo otorgado en la carta anterior” para que se retractara de sus acusaciones.

“Desde el mes de enero del año 2015 he sido víctima de difamaciones reiteradas por parte de su persona, sin causa alguna. Usted persiste en esa actitud difamatoria, pese a que tiene pleno conocimiento del rechazo de sus denuncias en sede judicial”, manifestó el presidente de la CSJN.

En este marco, Lorenzetti se refirió a la decisión tomada días atrás por la Justicia de reabrir la investigación contra Carrió por enriquecimiento ilícito, por sospechas respecto de sus viajes y sus propiedades. “Pretende que los jueces no investiguen su patrimonio, ya que es evidente que su último ataque busca que yo incida sobre la decisión de jueces de grado, lo que me está prohibido. No tengo ninguna relación con la denuncia penal que ha mencionado”, aseguró el titular del máximo tribunal.

“No contestaré en forma pública, y espero que usted haga lo mismo, porque debemos respetar las instituciones y seguir el camino de la ley. Lamento profundamente esta situación que no he promovido en ningún momento”, expresó el magistrado.

Una rápida respuesta

Ante la nueva embestida de Lorenzetti, dirigentes de la CC-ARI se manifestaron rápidamente para apoyar a Carrió, referente del partido. “No necesitamos cartas de Lorenzetti, lo que queremos es que muestre sus declaraciones juradas”, señalaron mediante un comunicado, y agregaron que “nuestro país no requiere de intercambios epistolares, lo que necesita son jueces probos, independientes y sin patrimonio oculto”.

En este sentido, el comunicado indicó que “no se trata de una guerra, se trata de transparencia y de trabajar de cara a la ciudadanía. El presidente de la Corte considera una declaración de guerra que se le requiera que rinda cuentas de su patrimonio ante la sociedad. ¿Por qué es esa una obligación para todos los argentinos excepto para algunos privilegiados?”.

En una clara muestra de respaldo a la diputada nacional, la presentación de la CC-ARI fue más allá y sostuvo que “la historia de Elisa Carrió demuestra que siempre ha defendido y puesto el cuerpo para defender la independencia de la Justicia”, por lo que no podría “aceptar la impunidad de jueces que funcionan dando la espalda a la sociedad”, en clara referencia a Lorenzetti.