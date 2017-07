Máximo Kirchner llamó a "convencer a los vecinos"

El diputado nacional Máximo Kirchner aseguró que su madre, la ex presidente y candidata a senadora nacional Cristina Fernández, "no va a bajar los brazos" en la competencia electoral y llamó a la militancia de su espacio a salir a "tomarse todas las pavas de mate que haya que tomar para convencer a los vecinos".

Kirchner participó anoche del lanzamiento de la lista de concejales de Unidad Ciudadana en Florencio Varela, y señaló que "el desafío que tenemos por delante es una gran victoria de todos".

Además, en el cierre del acto, señaló que su madre "Cristina no va a bajar los brazos, lo importantes es que ustedes no bajen los brazos. Son ustedes los que tienen que tener la fuerza todos los días decirle a sus familias que no aflojen".



Kirchner también abogó por "hacerle ver al gobierno no puede querer administrar la realidad a través de los medios de comunicación sino que tiene que lograr que los argentinos vivan cada vez mejor".

"Piensan que alcanza con la televisión para tener domesticado a su pueblo", agregó.

Kirchner señaló que "hay una tentación de querer igualar a todos, de decir que todos los políticos son iguales, y no todos los dirigentes son iguales: con algunos el pueblo come y con otros no come. Con algunos el pollo es completo, con pata y muslo, y con otros empiezan a ser las alitas y los menudos".

Y, apuntó que con "esta Argentina que está sintiendo el rigor del regreso de neoliberalismo y que afecta a los más humildes, se va terminando todo aquello que bien describía la compañera en Arsenal: ese mes a mes de comprar ladrillos y una bolsa de cemento para agregar una pieza y hacerle más digna la vida a la familia de cada uno de ustedes".

Kirchner estuvo acompañado por el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, los diputados nacionales Andrés Larroque y Eduardo de Pedro, entre otros.

"Si tienen claro que se vive cada vez peor, es hora de salir casa por casa y tomarse todas las pavas de mate que haya que tomar para convencer a los vecinos de lo que pasa", instó el diputado a sus seguidores.