La cocina política // Elecciones 2017

Máximo Kirchner pasó por La Plata para respaldar a los candidatos de Unidad Ciudadana







El diputado nacional Máximo Kirchner encabezó ayer un plenario de Unidad Ciudadana que reunió a un importante grupo de personas en el club polideportivo Chacarita Platense, ubicado en calle 30 entre 73 y 74, en Altos de San Lorenzo. Alrededor de 500 militantes se hicieron presentes para apoyar la lista de Unidad Ciudadana en La Plata. En el escenario, junto al hijo de la expresidenta, se presentó el intendente de Ensenada, Mario Secco, y la precandidata a diputada provincial, Florencia Saintout.

En este marco, Kirchner dialogó en exclusiva con diario Hoy y afirmó que, a pocos días de las PASO, “no se trata solo de lo que le decimos a la gente para que nos vote, sino de lo que está pasando y de lo que vivió”, haciendo referencia a cómo estaban los argentinos antes de que ganara Cambiemos y cuánto se ha modificado su vida desde entonces.

Convocando a apoyar a la lista que encabeza Cristina Fernández de Kirchner, el legislador sostuvo: “Hay que poner blanco sobre negro y entender que, muchas veces, aquellos que prometen tanto y tienen campañas marketineras después nos traen estos dolores de cabeza. Creer en la política como un producto trae estas complicaciones”.

“Lo nuestro es distinto, menos marketinero, menos vendible. Se trata de discutir en serio, en la diversidad y en la pluralidad, como debe ser”, afirmó Kirchner en referencia al modo de hacer campaña de Unidad Ciudadana. Por otro lado, dirigiéndose al público presente, el diputado sostuvo que “es tiempo de ponernos adelante y recorrer todos los barrios, hay una oportunidad. Si ustedes tienen ganas y no bajan los brazos, vendrán buenos tiempos. No se queden callados, hagan ruido, llenen las urnas de votos. Los invito a construir una gran victoria en esta ciudad que me vio nacer”.

“Con el liderazgo de Cristina”

La precandidata a diputada provincial, Florencia Saintout, se dirigió al público presente y afirmó: “Con el liderazgo enorme de Cristina, estamos construyendo la unidad allí donde quisieron romperla. Nosotros hemos hecho la unidad en La Plata para poner en el centro de la política, de nuestras preocupaciones y de nuestra historia a los que hoy están más golpeados por un modelo absolutamente autoritario, que solamente en una cosa es democrático: en el odio a todas y a todos”.

La concejal platense sostuvo que el gobierno de Cambiemos golpea a las grandes mayorías y por eso “en esta lista tenemos más del 33 por ciento de representación de los trabajadores”.

De este modo, Saintout convocó a votar por la lista que lidera para oponerse a “este Gobierno que golpea hasta a los que tenían trabajos precarios y ni siquiera habían llegado a tener sindicatos. Afecta a los que, aún trabajando cada día, les alcanza menos y tienen que ir eligiendo qué es lo que pueden consumir. Golpea tanto a los científicos como a las mujeres que trabajaban en casas particulares y negocios de ropa y se quedaron sin empleo”, expresó.