Mayo comienza sin atención en clínicas a pacientes del PAMI

En gran parte del país, los sanatorios privados no brindarán sus prestaciones a los afiliados de la obra social a partir del martes. Críticas al nuevo sistema per cápita, que dará 426 pesos por mes por la atención de cada jubilado. Advierten sobre las consecuencias en la salud de los adultos mayores

Los beneficios en las prestaciones que viene ofreciendo el PAMI a sus afiliados se han deteriorado con el correr de los años, poniendo al instituto al borde del colapso. Tal como viene anticipando diario Hoy, el nuevo sistema per cápita que busca establecer el organismo, de 426 pesos por la atención de cada abuelo, genera múltiples discusiones en el ámbito de la salud.

Vale recordar que el organismo que conduce Sergio Cassinotti, a través de la resolución 408 del pasado martes, estableció una nueva normativa para los prestadores a nivel nacional, exceptuando a las provincias de Jujuy, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego, lo cual levanta la polémica y fue tomado como una actitud beligerante ante las clínicas y sanatorios.

Tan complicada es la situación al interior de la estructura sanitaria, que alrededor de 2.000 prestadores independientes que brindan atención directa al PAMI en diecisiete distritos de la Argentina decidieron parar sus servicios y no atender a los beneficiarios de la obra social a partir del martes, causando grandes inconvenientes en la atención primaria de los adultos mayores.

Según pudo saber nuestro diario, el próximo miércoles estas clínicas se reunirán en el Club Español de la Capital Federal, en donde decidirán los pasos a seguir en una discusión económica que se alarga en el tiempo y que pone al jubilado en el medio de una negociación que deja en riesgo sus propias vidas.

Responsabilidad conjunta

Diversos representantes de las personas de la tercera edad salieron a criticar la forma en que el gobierno y las clínicas vienen acordando sus pasos a seguir.

Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad, en diálogo con diario Hoy aseguró: “Las prestaciones que brinda hoy el PAMI son absolutamente deficitarias, y en esto responsabilizo a los funcionarios y a los prestadores, porque muchos de ellos son PAMI dependientes y dan también una prestación lamentable, así que me parece que estamos frente a una ecuación explosiva con una sola víctima, que no es ni más ni menos que el beneficiario”.

Para el referente de los jubilados, “estamos frente a una situación de emergencia que no es atendida como tal, y si estas respuestas no las da el interventor del PAMI, las tiene que dar el Poder Ejecutivo nacional. El PAMI no puede dejar de pagar y las clínicas no pueden dejar de atender. El Estado debe hacerse cargo de esta situación”.

“Se está jugando con la vida de la gente y después nadie se hace cargo, porque dicen eran viejos y vivieron su vida, pero nuestra preocupación es esa, y no admito bajo ningún punto de vista que los funcionarios generen una situación que lleve al corte de prestaciones, y que los prestadores hagan ese corte”, resaltó Semino.

Sin respuestas

Desde las clínicas creen que el PAMI hace oídos sordos a sus reclamos y no prestan atención a sus solicitudes.

“El instituto pretende que firmemos una cosa que es leonina, que no podemos aceptar, que es el de los 426 pesos per cápita. Ellos nos recibieron y dijeron que el sistema es este, el precio es este, o sea que nos dieron a entender o lo toman o lo dejan, y eso no lo vamos a aceptar”, le dijo a nuestro medio el doctor Silvio Ortuondo (MN 51356), representante de una clínica del Conurbano bonaerense.

Según el profesional, “la atención primaria no la vamos a poder hacer porque no tenemos convenio, la atención de pacientes complejos y graves está garantizada, no así la de los problemas cotidianos. Antes el gobierno estaba pagando 900 pesos, ahora nos bajaron de golpe más del 50%. Además, dentro de los 426 pesos está incluido hasta radioterapia. Una locura total lo que quieren que firmemos”.

La realidad marca que en el tren de ajuste que lleva adelante el Gobierno nacional, el jubilado es el más afectado. A aquel que padece una enfermedad y que no puede esperar por atención médica solo le queda aguardar la mano protectora de un Estado que debe proteger los derechos de la Salud, los derechos de bienestar social y los derechos de los servicios sociales.

La respuesta oficial del organismo

Ante la complicada situación que se encuentra atravesando el PAMI por estas horas, desde el instituto salieron a rebatir las acciones que llevan adelante los prestadores. Fuentes oficiales consultadas por diario Hoy explicaron que “es mentira que sean todas las clínicas del país las que se sumen al reclamo. Se trata solo de una parte que no comparte los nuevos lineamientos del organismo”.

Desde la obra social que conduce Sergio Cassinotti, adujeron que “la cifra de 426 pesos que incluyen las clínicas que les vamos a dar per cápita no es cierta. No es que ese dinero sea algo fijo para todos por igual, sino que se implementa una categorización de prestadores y, en base a ello, hay diferentes montos: 426 pesos es el menor”.

En ese sentido, dijeron que “están los prestadores de primer y segundo nivel, y luego de los de máxima complejidad que no entran dentro del per cápita. Es un sistema aparte y para cada uno de esos prestadores hay diferentes valores, o sea que es mentira que tiremos la prestación para abajo”.

“Durante todo mayo haremos mesas de trabajo para llegar a valores específicos con cada zona y prestador en particular, por lo que es falso que no escuchamos a las clínicas, sino que prestamos oídos y resolvemos acorde a eso”, resaltaron desde el PAMI a este medio.