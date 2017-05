“Me encantaría que la Policía Local pase a la Bonaerense”







Eso afirmó el jefe de la fuerza de la Provincia, Fabián Perroni, en una entrevista con este diario. Afirmó que le duele cuando un uniformado se corrompe y que su gestión se caracterizará por tres ejes: tecnología, capacitación y transparencia. “Hay que estar en la calle, en la vereda y en la esquina para prevenir el delito”, aseguró

La salida del comisario general Pablo Bressi como jefe de la Bonaerense hizo que el gobierno de la Provincia designara a cargo de esa función a Fabián Perroni, quien hasta ese momento se desempeñaba como subjefe.

En momentos en que la inseguridad preocupa a los vecinos bonaerenses, este diario entrevistó al ahora máximo responsable de la Policía. El hombre, nacido en Berisso pero criado en el barrio La Loma de La Plata, habló de cuáles serán las claves de su gestión.

Perroni criticó la política de seguridad del gobierno anterior. “Vaciaron de policías las comisarías para que funcionen los Comandos de Patrullas. Pero la comisaría es la cuna de la prevención y ahora en esa sede los vecinos van a buscar, pero no encuentran respuestas. Hay que reforzar esas sedes policiales. Hay que ganar las calles, las veredas y las esquinas con efectivos con actividades de prevención primaria”, sostuvo.

—¿Cómo podría llenar las comisarías con agentes?, ¿con los integrantes de la Policía Local?

—Eso lo van a resolver la gobernadora María Eugenia Vidal junto al ministro de Seguridad Cristian Ritondo, pero a mí me encantaría que la Policía Local pase a la Bonaerense. Son 20.000 efectivos, y una vez recapacitados, podrían colaborar en las comisarías y Comandos de Patrullas con trabajos de prevención.

Creo que la Policía Local se gestó por una decisión política con fines electorales del momento. Se privilegió la cantidad en lugar de la calidad.

—¿Cuáles serán las bases del plan de seguridad de su gestión?

—Vamos a profundizar lo que se viene haciendo. Las tres cuestiones principales serán más tecnología, capacitación y transparencia.

Estamos trabajando para que todos los patrulleros tengan blindaje y cámaras de 360 grados, para que todos los agentes tengan su chaleco antibalas y pistolas nuevas. También vamos a instalar torres con cámaras de video.

—Usted habla de transparencia, ¿la Causa de los Sobres fue un quiebre en la lucha contra los policías corruptos?

—El cambio de gobierno fue fundamental para la autodepuración de la fuerza. Antes, las situaciones irregulares que se denunciaban dentro de la Policía, si no intervenía la Justicia, la investigación no prosperaba, solo por el hecho de que eran anónimas. Pero ahora se le da identidad a esas acusaciones y, si tienen fundamento, terminan con los uniformados separados y hasta presos.

Así pasó en La Plata. El que denunció irregularidades en la Departamental fue un hombre que dijo que era policía con más de veinte años de antigüedad. Pero esto se dio porque hay un respaldo histórico y firme por parte del gobierno de Vidal.

—¿Qué siente cuando exoneran o detienen a un policía?

—Me duele. Es que preparar a un policía lleva mucho tiempo, en cambio perderlo lleva solo un rato. Pero la Provincia necesita uniformados con convicciones, que no sean cómplices de hechos delictivos. No quiero polichorros o polinarcos en la fuerza.

—¿Tuvo alguna charla con la gobernadora Vidal?

—Sí. Me convocó junto con el ministro Ritondo. Ella habló acerca de varios asuntos, entre ellos que no quiere a policías corruptos. Me preguntó si yo iba a estar en el medio o de su lado. Y le contesté que quiero ser parte del cambio.

La verdad es que estoy a cargo de la Policía, falta una resolución de la gobernadora para la designación. Si me confirman, voy a ser feliz, pero si seleccionan a otro, desde mi lugar voy hacer todo lo posible para ser parte del cambio.

—¿Qué desafíos le quitan el sueño?

—La lucha principal es contra el narcotráfico, ya que es un flagelo que multiplica los hechos de inseguridad. Pero el delito que más me duele es el homicidio en ocasión de robo. Podemos detener al asesino y recuperar los bienes, pero nada de eso compensa la destrucción de una familia. Y para bajar la cantidad de esos episodios hay que trabajar mucho.

El perfil: hincha de Gimnasia y vecino de Los Hornos

- Fabián Perroni nació en Berisso el 21 de diciembre de 1965, pero creció en el barrio platense de La Loma, donde se hizo fanático de Gimnasia.

- Ingresó a la Policía en el año 1979 como liceísta, donde cursó la secundaria hasta 1983.

- El 7 de marzo de 1984 comenzó los estudios en la escuela Juan Vucetich, donde se entrenó y capacitó para convertirse a fines de ese año en oficial subayudante.

- Su primer destino como efectivo de la Bonaerense fue en 1985, en la comisaría Quinta de La Plata.

- Perroni tiene dos hijos y un nieto, los tres hinchas de Gimnasia. En su carrera se destaca que fue jefe de cinco departamentales: Mar del Plata, Almirante Brown, Tigre, Lanús y Luján.

- El 16 de diciembre de 2015 alcanzó la jerarquía de comisario general y asumió como subjefe de la Policía. Este mes quedó a cargo de la fuerza.