Melazo, cada vez más cerca de ser un exjuez

La Comisión Bicameral presentó la acusación y la próxima semana lo haría la Procuración. En el medio, hubo un artilugio legal, pero fue rechazado. En unas cinco semanas se realizará la audiencia definitoria

Cuando restan cinco semanas para que culmine el segundo período de 90 días de apartamiento preventivo del juez de garantías platense, César Melazo, el jury avanzó con la presentación de la acusación de la Comisión Bicameral, informaron fuentes judiciales.

En tanto, es inminente que la Procuración siga los pasos de la Bicameral la próxima semana, a pesar de que la defensa del fiscal de Brandsen, Mariano Sibuet, presentó un pedido de nulidad al otorgamiento de prórrogas, las que fueron concedidas por la Corte.

Es que Melazo y Sibuet están siendo investigados por las presuntas irregularidades cometidas en la investigación del exbarrabrava Marcelo Mallo. Más específicamente, se lo acusa de haber demorado su detención.

Ante el incidente presentado por el representante legal de Sibuet, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios le dio traslado a la Corte Suprema, y el máximo tribunal de la Provincia ya desestimó el pedido de nulidad.

El cuestionamiento estuvo dado por el pedido de prórroga tanto de la Comisión Bicameral como de la Procuración para definir si acusaban al juez Melazo y al fiscal Sibuet.

Este lunes el Jurado mencionado le dará traslado a la defensa de Melazo, la que tendrá 30 días para expedirse. Y luego de ese tiempo, ya se le pondrá fecha a la audiencia del juicio político donde se definirá si suspenden al magistrado.

Un vocero judicial le explicó a diario Hoy que, llegada la instancia de la audiencia, Melazo ya no podrá renunciar y empezará a correr un descuento del 40 por ciento en su salario, y si la resolución en el juicio político determina la separación del cargo, ya no podrá volver a ser juez.

Tres procesos irregulares

Como se recordará, el 14 de febrero pasado el presidente de la Corte, Luis Esteban Genoud, prorrogó por 90 días el apartamiento preventivo Melazo.

De acuerdo a la resolución, a la que tuvo acceso este diario, Genoud resolvió “prorrogar por única vez por el término de 90 días corridos, contados a partir de su vencimiento, el apartamiento preventivo del Dr. César Melazo, que fue dispuesto por el Honorable Jurado de Enjuiciamiento el 22 de noviembre de 2016”.

El jury de enjuiciamiento analiza al juez Melazo por su desempeño en un caso ocurrido en 2002, en el que se detuvo a una banda de cuatreros, algunos de los cuales fueron liberados presumiblemente tras el pago de dinero a funcionarios judiciales. Se investigó la sustracción de unos 4.000 chanchos y, una serie de procedimientos a chacareros de nuestra región, por el que hubo catorce detenidos.

También se lo acusa de haber de­morado la detención del exjefe de Hin­chadas Unidas Argentinas, Marcelo Mallo, y de haber sobreseído a un sindicalista acusado de coacción agravada mientras la jueza a cargo de la causa estaba de vacaciones.

El artículo 29 bis de la Ley 13.661 prevé que el jurado puede apartar preventivamente del cargo al funcionario cuestionado si existieren elementos probatorios que hicieran verosímiles los hechos denunciados y si la naturaleza y gravedad de los mismos tornara inadmisible la permanencia, en este caso de Melazo, en el ejercicio de su función.

Fuentes de la Secretaría de Enjuiciamiento de Magistrados explicaron que “el apartamiento preventivo es un mecanismo de excepción que solo puede prorrogarse por 90 días una única vez y que no es lo mismo que la suspensión” y añadió que “se puede apartarlo preventivamente, si el jurado meritúa que hay situaciones graves que no permiten mantenerlo en el cargo”.

Los responsables de firmar la expulsión

Los legisladores que tendrán la responsabilidad de determinar en las próximas semanas si César Melazo debe ser apartado de sus funciones son los legisladores Hernán Albisu, Leandro Santiago, Ramiro Gutiérrez, Mauricio Barrientos y Rocío Soledad Antinori.

El órgano es presidido hasta el martes próximo por el titular de la Suprema Corte bonaerense, Luis Genoud, quien será reemplazado por Hilda Kogan.

Además cuenta con otros cinco conjueces abogados, que salieron de un listado del Colegio provincial. Ellos son: Diego Rodrigo Bruno; Marta Susana Spinelli; Daniel Baraglia; María Isabel Mandagarán y Pedro Bautista Tomá.

“Están dadas las condiciones para una suspensión definitiva”

Ante la consulta de este diario sobre si César Melazo va a seguir siendo juez, el senador Juan Pablo Allan sostuvo: “Yo creo que no, también debo reconocer que todas las fuerzas políticas piensan como nosotros. En mi caso puntual, fui el impulsor del jury que terminó en la suspensión provisoria y, según entiendo, están dadas las condiciones para una suspensión definitiva. Creo que hay causales diversas para su destitución”.

“La verdad que cuando fuimos a la votación en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios, terminó 10 a 0 con el acompañamiento de todos los espacios políticos y los cinco abogados de la matrícula, es decir, hay un cambio”, agregó Allan.

Y agregó: “Lo importante es que hay decisión política de luchar contra las mafias, y no solo de este gobierno, sino de todos. Fue así que se generó un contexto para avanzar con decisión, como antes no se veía. Muchos jueces no avanzaban porque no veían cobertura política, hoy si la ven”.

Para finalizar, Allan fue contundente: “Melazo es el Oyarbide de la Justicia bonaerense. En forma urgente debe ser apartado de su cargo. Las pruebas en su contra son demoledoras”.