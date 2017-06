La cocina política // Elecciones 2017

Mirá quiénes son los candidatos que acompañan a Randazzo







El ex ministro del Interior Florencio Randazzo será precandidato a senador por la provincia de Buenos Aires en las PASO del PJ, en tanto que la lista de diputados estará encabezada por el intendente de Bolívar, Eduardo "Bali" Bucca, y el senador Juan Manuel Abal Medina.

Luego de rechazar un acuerdo de unidad con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien se postulará por Unidad Ciudadana, Randazzo se presentará para la Cámara alta acompañado por Florencia Casamiquela, abogada y militante de políticas de género.

El ex funcionario kirchnerista competirá en las PASO del PJ contra Gastón Yañez Bolton, representante del intendente de José C. Paz, Mario Ishii, y el espacio del diputado camporista José Ottavis.



Para la Cámara de Diputados, en tanto, el randazzismo llevará en los primeros dos lugares a Bucca y Abal Medina, respectivamente, quienes estarán acompañados por María Zamarreño; el jefe del Bloque Justicialista, Oscar Romero, y el ex legislador de Nuevo Encuentro Marcelo Saín.

Por la Tercera Sección de la provincia de Buenos Aires, que renueva diputados, el Frente Justicialista "Cumplir" llevará como cabeza de lista al referente del Movimiento Evita Fernando "Chino" Navarro, apuntaron fuentes del espacio.

En tanto, la nómina de la Primera Sección, que pone en juego senadores, estará encabezada por Fernando Moreira, actual senador provincial del Bloque Peronista y perteneciente el sector del intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, mientras que por la Octava Sección la papeleta estará encabezada por el ex funcionario del Ministerio del Interior Guillermo Justo Chaves.