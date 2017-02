Modifican por decreto la estructura de la oficina dedicada a escuchas judiciales

El Gobierno decidió por decreto modificar la estructura de la Oficina de Captación de Comunicaciones del Poder Judicial, que a partir de ahora estará compuesta por dos jueces penales con rango de juez de Cámara.

La medida, que se toma tras la polémica por la filtración de las escuchas judiciales entre el ex Secretario General de la Presidencia y ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Oscar Parrilli, y la ex Presidenta Cristina Fernández, modifica el artículo cuarto del decreto 256, de diciembre de 2015.

"La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictará el reglamento de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación; dicho organismo estará a cargo de dos jueces penales con rango de Juez de Cámara", establece el decreto número 102/17, publicado hoy en el Boletín Oficial.

Allí se indica que estos magistrados serán serán designados por sorteo, actuarán como Director General y Subdirector General, respectivamente, y durarán en sus funciones por el plazo de tres años.