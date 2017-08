Mujer baleada en la represión se encadenó frente a la Municipalidad









Ana María Suárez, quien fue baleada durante la represión del año pasado frente a la Municipalidad de La Plata, se encadenó ayer en el ingreso al establecimiento local sobre la calle 11, y exigió respuestas al intendente Julio Garro.

Vale recordar que el hecho en cuestión tuvo lugar en enero de 2016, apenas un mes después de la asunción del actual intendente. En esa oportunidad, un grupo de trabajadores cooperativistas protestaba frente a las puertas del Municipio, cuando efectivos de Infantería de la Policía Bonaerense avanzaron lanzando gases lacrimógenos y balas de goma, hiriendo a varios de los presentes.

“Fuimos 5.000 empleados despedidos. En el momento, por la repercusión mediática que tuvo la noticia me reincorporaron, pero al poco tiempo volvieron a echarme. En enero pasado saqué carpeta médica porque no podía caminar por el tema de los balazos y la violencia que ejerció la Policía sobre mí. Tuve pinzamiento de columna y hernia de disco, hoy no puedo caminar”, relató Suárez.

En la misma línea contó: “Hace dos meses me encadené y se comprometieron a restablecerme el contrato. Sé que es una cuestión política, una persecución que ejerce este gobierno municipal. Mis hijos no entienden de política, tienen hambre y tienen que comer”.

A su vez dijo que Julio Garro “es un intendente insensible, que no sabe gestionar. Gestión es estar al lado del ciudadano, al lado del platense, al lado del trabajador. Es un intendente que va a quedar como el peor de la historia, no tenemos gobierno municipal".