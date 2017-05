Nación deberá pagar 350 millones de euros por la rescisión del contrato de Aguas Argentinas

Así lo dictaminó el Ciadi, el cual confirmó la determinación de 2015 que fue apelada por el Estado nacional. El Gobierno tendrá que abonar la multimillonaria suma a tres empresas que prestaron servicios sanitarios hasta 2005

El Gobierno argentino deberá pagar unos 350 millones de euros a Aguas de Barcelona (Agbar), Suez Environnement y Vivendi, exconcesionarias de Aguas Argentinas, por la rescisión del contrato del servicio de agua y desagües que prestaban.

El Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), tribunal del Banco Mundial, confirmó el laudo que dictó en 2015, en el que había sancionando a la Argentina por un juicio que transcurría desde hacía más de una década.

En 2005, estas tres empresas reclamaron al gobierno un incremento de las tarifas del servicio, debido a que llevaban muchos años congeladas como consecuencia de la crisis económica de 2001 y la salida de la Convertibilidad.

A cambio del aumento de tarifas, se exigió a las concesionarias un compromiso de inversiones en la mejora de la red y el servicio, pero luego, el entonces presidente Néstor Kirchner decidió rescindir el contrato de concesión de Aguas Argentinas y crear una empresa estatal para proveer de agua potable y cloacas en la Capital Federal y 17 partidos del Conurbano bonaerense (la actual AYSA).

El gobierno argentino acusó a Aguas Argentinas de no haber cumplido con el plan de obras comprometido para la expansión y mejora del servicio, y de “poner en peligro la salud de la población” por el nivel de nitratos encontrado en algunas localidades del Gran Buenos Aires.

Antes de que la relación finalizara, la empresa y el gobierno de Kirchner habían realizado una renegociación contractual provisoria. Pero el ala dura de aquel gabinete, representada por el exministro de Planificación Federal, Julio de Vido, primó por sobre la posición del exministro de Economía Roberto Lavagna y se puso fin a la concesión.

Tras aquello, las empresas decidieron llevar el caso al Ciadi. Luego de analizar el expediente, el tribunal internacional emitió un fallo en abril de 2015, otorgando la razón a las compañías, mediante el cual obligaba a la Argentina a pagar una indemnización.

El organismo dependiente del Banco Mundial determinó que el gobierno debía pagar US$ 223 millones a Suez; US$ 123,2 millones a Agbar y US$ 37,2 millones a Vivendi por pérdidas sobre deuda garantizada y capital.

En agosto de ese año, la Argentina apeló el fallo y pidió su anulación al considerar que el tribunal “no fue constituido correctamente”, que “se extralimitó en sus facultades”, que “hubo incumplimientos graves de normas de procedimiento esenciales” y que el fallo “omitió expresar los motivos en los que se basó”.

El elemento más polémico presentado en esa ocasión era que uno de los árbitros del tribunal tenía un conflicto de intereses, ya que se desempeñaba al mismo tiempo como director de un banco internacional que, a su vez, era principal accionista de dos de las demandantes: Suez y Vivendi.

Finalmente, la determinación del Ciadi, conocida ayer es en rechazo a la solicitud de anulación del fallo y estableció que la Argentina deberá asumir todos los costos del procedimiento, por un monto cercano a los 7.000 millones de pesos.