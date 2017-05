”No estoy dispuesto a discutir el peronismo con D'Elía, Boudou o Máximo K”

El diputado Facundo Moyano ratificó hoy su continuidad en el Frente Renovador que conduce Sergio Massa y advirtió que "no" está "dispuesto a discutir el peronismo con (Luis) D´Elía, (Amado) Boudou o Máximo Kirchner”.

"Yo no estoy dispuesto a discutir con personajes con los que uno no está dispuesto a discutir; yo no voy a discutir peronismo con La Cámpora", alertó el hijo del líder de Camioneros y reiteró que "nunca estuvo en cuestión" su supuesta salida del massismo para sumarse al espacio que en el PJ bonaerense impulsa el ex ministro kirchnerista Florencio Randazzo.

El legislador dijo tener un "gran respeto por Florencio, más allá de las posiciones encontradas en muchas oportunidades", pero confirmó su adhesión a la corriente política que lidera Massa. "Es natural que Florencio Randazzo juegue la interna del Frente para la Victoria porque él fue ministro (del kirchnerismo) hasta diciembre de 2015", analizó Moyano.