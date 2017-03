"No me siento presionado, ni con miedo", dijo el juez Canicoba Corral sobre el caso Arribas

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral aseguró hoy que no se siente presionado para investigar al jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas , en la causa por las transferencias de dinero que hizo a la cuenta suiza del funcionario un intermediario brasileño.

Ayer el fiscal federal Federico Delgado pidió rechazar el pedido de sobreseimiento presentado por Arribas y pidió darle impulso a la investigación. En una entrevista con Radio 10, el magistrado aseguró que aún tiene bajo análisis la presentación del jefe de los espías.

"Se trata de un instituto procesal por el cual la defensa le pide al juez que resuelva una situación donde. en este caso particular lo que se investiga -lo que consiste el requerimiento del fiscal- no es delito o por lo menos no tiene la apariencia externa [de un delito] que debe tener toda investigación en el origen", afirmó el juez.

Consultado sobre si sentía presiones por investigar al titular de la ex SIDE, Canicoba Corral resaltó: "No me siento presionado, ni con miedo". Para el juez, "la única presión" que se siente en los Tribunales de Comodoro Py "es la mediática".

"Cuando hay grupos importante en pugna , no importa si el juez actúa de forma independiente", indicó. En ese sentido, negó haber recibido llamados o visitas de emisarios del Gobierno de Mauricio Macri para que presentara su renuncia y consideró que los jueces no pueden "investigar como en las épocas de «algo habrán hecho»".

