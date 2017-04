“No pueden manejar la economía dos millonarios que no saben nada”

José Luis Espert fue duro al referirse a los vicejefes de Gabinete, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui. Cuestionó la coordinación económica del país, haciendo énfasis en la inflación y los problemas monetarios

El economista José Luis Espert volvió a criticar las políticas del Gobierno nacional y se refirió a la decisión de Mauricio Macri de designar como funcionarios a los vicejefes de Gabinete, el exdirector de Farmacity Mario Quintana, y el ex-CEO de LAN Gustavo Lopetegui. “El error del gobierno de Macri es poner a dos millonarios que saben hacer plata, como Lopetegui y Quintana, quienes de economía no saben nada. La economía es una ciencia. No podés poner ocho ministerios de Economía coordinados por dos tipos que solo saben hacer plata. Tenés que tener unidad de mando”, criticó Espert.

Por otro lado, también se refirió a la inflación y destacó que “cuando los economistas que hoy son funcionarios de Macri estaban en el sector privado había un diagnóstico compartido, que era que acá no había que hacer ningún ajuste en materia fiscal en particular y que, con solamente bajar la inflación, mágicamente la economía mejoraba y comenzaba a crecer. Ese diagnóstico lo compartían todos, y Macri lo repetía hasta el cansancio. Y si bien se trata de un problema netamente monetario, no se puede combatir solo con política monetaria, ya que es un problema de oferta y también de demanda de dinero. Y hoy estamos con un récord de déficit fiscal”. Pese a ello, destacó que a lo largo de los meses que quedan del año puede llegar a existir un pequeño despegue económico, aunque consideró que será tan leve que “la gente no lo va a sentir”.

Además de Quintana y Lopetegui, Espert también recordó al presidente del Banco Central de la República Argentina, Federico Sturzenegger, y la polémica decisión de subir las tasas.

“Con la tasa de interés a un nivel extravagante, del 25% o 26%, cuando uno espera la mitad... ¿quién va a producir así? Es una bicicleta financiera atroz, la compulsión a hacer siempre lo mismo, ¿cuántas veces hemos tenido en dólares la famosa bicicleta financiera para bajar la inflación? Miles, y otra vez hacemos lo mismo. Esto ya lo probamos y no funcionó”, dijo el economista y agregó: “El problema es querer hacer siempre lo mismo pero que tenga un final feliz. Hay que cambiar para que te vaya bien”.

Por último, hizo referencia a la meta del Ejecutivo nacional de llegar a fin de año a una inflación del 17%, lo cual consideró improbable. “A este agujero fiscal, al agregarle el ajuste de tarifas, la inflación de 12 a 17 puntos que plantean se va a ir a 25 o 30 puntos”, dijo.

Cruce con funcionario

En los últimos días, Espert mantuvo un fuerte cruce con el titular del Sistema Federal de Medios Públicos, Hernán Lombardi, por la propuesta del libre comercio de Cambiemos. “Somos una fuerza que no cree en los ideologismos”, aseguró entonces Lombardi. “La Argentina, con las ideas de los últimos 80 años, de las cuales el macrismo no se desprende, va para atrás”, advirtió Espert al tiem­po que exigió “un Estado que gaste de manera razonable, sin déficit”.