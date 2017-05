“No se puede dejar que Carrió haga campaña con el honor de Lorenzetti”

Así se lo dijo a este medio Jorge Rizzo, abogado del juez Ricardo Lorenzetti. Además, remarcó que Horacio Rosatti “tiene la apetencia personal de conducir la Corte Suprema”, y que la Justicia en nuestro país se encuentra “convulsionada”

En los últimos meses una fuerte batalla personal ha sembrado un tendal de disputas en el ámbito político y judicial, y esa ha sido sin dudas la pelea que vienen llevando adelante la diputada nacional Elisa Carrió con el titular de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti.

En diálogo con diario Hoy, el abogado defensor del juez supremo, Jorge Rizzo, criticó con dureza el accionar de la legisladora, al asegurar que usa los medios de comunicación para realizar denuncias que después no puede comprobar en Tribunales. Además, el titular del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal contó todas las intrigas que se viven en el superior órgano judicial y el estado de convulsión que se encuentra pasando Tribunales por estas horas.

—La diputada Elisa Carrió es una de las personas que viene criticando el proceder de Ricardo Lorenzetti, ¿qué opina de los ataques de la legisladora?

—Carrió aprieta jueces a través de los medios de comunicación amigos que le hacen el juego a sus intenciones, esa es una de las características que ha tenido ella a lo largo de toda su carrera política: formula acusaciones sin tener ninguna clase de pruebas, poniendo en duda la honestidad y la integridad de las personas a quienes va dirigida su diatriba, como pasa en este caso con una persona honorable como Lorenzetti.

—Incluso presentó un pedido de juicio político en el Congreso contra el juez supremo...

—El pedido que ella hizo de juicio político no tuvo ninguna clase de sustento ni de apoyo dentro del propio Parlamento, done ningún bloque político y muy pocos diputados o senadores han salido a solventar la postura que ha venido teniendo la legisladora sobre mi defendido.

—¿Cómo procedieron ustedes para contrarrestar la diatriba de Carrió?

—Nosotros demandamos civilmente a Carrió, y allí ella deberá demostrar fehacientemente todo lo que ha dicho. No se puede dejar que la diputada siga haciendo su campaña con el honor de Lorenzetti, eso nosotros no lo vamos a permitir de ninguna manera.

—¿Qué opinión le merece el fallo del 2x1 que dio la Corte Suprema?

—Yo catalogué al fallo como uno de los mayores cachivaches jurídicos que se han visto en la historia judicial argentina. Si yo fuera firmante de semejante aberración, me iría, de eso no tengo dudas. Pero por ahora quienes lo firmaron siguen lo más tranquilos en sus lugares, sin ver qué es lo que piensa la sociedad casi mayoritariamente en su conjunto respecto al fallo que dieron.

—Usted dejó entrever que la sentencia puede llegar a formar parte de una estrategia por parte de algunos jueces supremos en el marco de una interna que se vive en la Corte, ¿qué lo llevó a decir eso?

—Esto lo digo como abogado particular y no como representante legal del doctor Lorenzetti. Se trata de una especulación, en la que se ve que el juez Horacio Rosatti tiene la apetencia personal de conducir la Corte Suprema, lo que me parece absolutamente válido. Tiene gente que lo impulsa para presidir la Corte, lo cual no está mal, pero se ve que tiene una visión política personal por fuera del órgano judicial.

—¿Deben seguir los miembros que fueron vituperados en una masiva manifestación popular por sus acciones?

—Como hombre de leyes que trabaja en esto desde hace décadas, veo que los jueces supremos que firmaron el fallo del 2x1 han perdido lo más importante que debe tener un juez, que es la confianza pública. Ellos por sí solos deberían irse tras el repudio social que hubo a un fallo que violó los principios éticos más esenciales de la Argentina como país y como democracia.

—¿Qué opinión le merece el juez Rosatti como profesional?

—Como doctrinario es un hombre que tiene mucha construcción, que ha escrito muchas cosas y conoce del tema. Si bien todo el mundo tiene una ideología y se encuentra más cercano a uno u otro partido político, cuando se llega a un puesto tan clave del poder como es ser miembro de la Corte, se deberían dejar de lado las apetencias personales, y en su caso trabajar para la recuperación de la confianza pública.

—¿Cómo ve la Justicia hoy en nuestro país?

—La Justicia hoy está convulsionada, enrarecida, con demasiados focos de conflicto. Me parece que en primera medida la Justicia debería comenzar por unirse, y después realizar un mea culpa muy profundo, porque muchas veces son ellos mismos los responsables de lo que les está pasando. A los jueces nosotros los hemos definido siempre como tiempistas, y cuando hablamos de esto estamos hablando de los jueces federales, ya que habitualmente son siempre oficialistas los jueces federales.

La elección de los miembros de la Corte, en la mira

En otro de los tramos de su charla con nuestro medio, Jorge Rizzo se encargó de remarcar su idea de que se debe cambiar en forma instantánea la forma en que se eligen a los miembros de la Corte Suprema de Justicia.

Para el letrado, “la clase dirigente debe cambiar la forma en que elige a los miembros del máximo tribunal. Hay miles de abogados que tienen unas ganas bárbaras de ser jueces y no pueden porque no tienen los contactos necesarios, entonces lo bueno sería que los que ganan los concursos sean los jueces y no los contactos políticos”.

En ese sentido, dijo que “hay que pedirle a tanta gente para que nombren a una persona como juez, que después le vienen a cobrar la factura, y estos cobros es lo que hace que se levanten todas las sospechas sobre los magistrados. Aparte las vinculaciones políticas e ideológicas mismas hacen que surjan las sospechas”. “La mejor Corte que tuvo el país es la de los 7 miembros, en donde estaban Lorenzetti, Carlos Fayt, Carmen Argibay, Juan Carlos Maqueda, Elena Highton, Eugenio Zaffaroni y Ricardo Petracchi, esa era una Corte donde uno podía estar de acuerdo o no, pero realmente era independiente, y lo que uno aspira es a ese nivel de personas dentro de la Corte Suprema”, resaltó Rizzo.