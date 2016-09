“No tengo certezas de dónde están los prófugos"

Eso le dijo a Hoy la fiscal Leyla Aguilar, quien investiga el Doble Crimen de Gorina. El jueves se cumple un mes del hecho y no hay detenidos. Hasta ahora reina la impunidad. Análisis de los presuntos vínculos políticos y la tozudez de Julio Garro en mantener a cuestionados funcionarios

El Doble Crimen ocurrido en Gorina, en el que perdieron la vida el médico cirujano plástico Guillermo Luna, y su pareja, Laura Favre, cumplirá el próximo jueves un mes y no hay novedades sobre los presuntos asesinos. La fiscal que encabeza la investigación, Leyla Aguilar, le dijo a diario Hoy : “No tengo ninguna certeza de dónde están los prófugos” y confirmó que el cuestionado director de Nocturnidad del Municipio platense, Gerardo Gioglio, fue citado y ya declaró en calidad de testigo en el marco de esta causa.

La fiscal remarcó que tienen pedido de detención el ñoqui del intendente Julio Garro, Sergio Maydana y su esposa, la mujer policía Flavia Silvana Rodríguez, de quienes se hallaron huellas dactilares dentro de la camioneta Kia Sorento negra en la que aparecieron muertos a balazos Luna y Favre el 22 de agosto pasado en 137 y 490.

Además, que Maydana y Rodriguez hayan desaparecido de los lugares por los que se movían los deja en una posición comprometida ante la Justicia. Como se recordará, esta pareja dejó a una hijita de cinco meses al cuidado de la abuela materna, en una casa del barrio Campamento de Ensenada. Aguilar convocó a Gioglio por los vínculos de este tanto con las víctimas como con los presuntos asesinos. El actual director de Nocturnidad está en la mira de la Justicia por dos cuestiones: habría sido el que pidió que designen como empleado municipal a su amigo Sergio Maydana, quien luego se transformó en un ñoqui, y por ser el que pagaba el seguro del vehículo donde se cometieron los crímenes.

Además trascendió que Laura Favre era madrina de uno de los hijos de Gioglio y que este junto a Luna y Maydana compartieron un viaje de placer a Brasil.

Otra cuestión que los investigadores tienen en carpeta es analizar la hipótesis del móvil narco en el doble homicidio. Es que manejan algunos indicios de que en la camioneta se hallaban unos siete kilos de cocaína.

Sin embargo, no se descarta que una deuda económica importante haya sido el detonador para esa noche de sangre y muerte.

Se los tragó la tierra

Dos días después de los asesinatos, Maydana y Rodríguez desaparecieron. Los detectives de la DDI La Plata no los pueden ubicar, a pesar de las tareas investigativas.

Algunos de los jefes policiales dicen que la pareja está muy lejos, y otros, que se encontrarían en La Plata.

“Hay una comerciante de la zona de 13 y 38, muy allegada a Maydana, que aseguró a algunos de su círculo íntimo que los prófugos están bien guardados en La Plata”, detalló a este medio uno de los detectives.

En este sentido hay que indicar que las señales políticas desde el gobierno de Garro no ayudan en nada. Contrariamente al modelo que impulsa el Presidente Mauricio Macri, que ante una denuncia desplazó al director de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, el alcalde local mantiene a Gioglio y a su jefe, el secretario de Seguridad Daniel Piqué.

Para colmo, ambos funcionarios estarían seriamente implicados por la muerte en una fiesta clandestina de la estudiante de Periodismo, Emilia Uscamayta Curí, ocurrida el 1º de enero pasado en Melchor Romero.

El dato

Uno de los referentes del Sindicato de la Policía de Buenos Aires (Sipoba), en diálogo con el diario Hoy, dijo: “Lo que nos llegó a nosotros es que Gerardo Gioglio maneja Nocturnidad con dos exbarras de Estudiantes (uno de ellos es “El Simpson”). Tienen anfetaminas y otro tipo de drogas y no dejan que los policías se acerquen. En todo momento querían a la Policía lejos. Incluso apretaron a un par de vigilantes de La Plata”.

La denuncia de la mujer policía apunta a “El Simpson”

“El arma reglamentaria me la robó El Simpson y él con dos colombianos me amenazaron de muerte”. Eso afirmó la oficial de policía Flavia Rodríguez en dos contextos diferentes. A su jefe, el comisario de la seccional de Gonnet, y a su madre, cuando le dejó a su hijita antes de desaparecer.

Rodríguez y su esposo, Sergio Maydana, son los prófugos por el Doble Crimen de Gorina. Y esos dichos de la mujer provocaron que los investigadores policiales sospechen de “El Simpson”, un exbarrabrava de Estudiantes de 37 años con antecedentes penales, de quien se sospecha que maneja buena parte de la venta de drogas en la región. Por eso allanaron su casa de 21 entre 523 y 524, pero no lo encontraron.

De todas maneras, para la fiscal Leyla Aguilar no hay elementos para inculpar al exbarra, al menos por el momento. Igual, los detectives quieren entrevistarlo, pero no lo encuentran.

Voceros policiales aseguran que el hombre es íntimo amigo desde hace años del vendedor de celulares y ñoqui del intendente Julio Garro, Sergio Maydana.

Según pudo saber el diario Hoy al acceder a archivos judiciales, “El Simpson” estuvo preso en la cárcel de Olmos. Fue condenado a cerca de tres años de prisión por cometer un raid delictivo en el que asaltó cuatro estaciones de servicio el 12 de noviembre de 2006. Tras un juicio abreviado, fue condenado el 11 de junio de 2010 y a los 14 meses fue excarcelado.

Su futuro luego de su paso por la cárcel es un misterio. De acuerdo a los registros del Anses, no es monotributista ni figura que haya trabajado en relación de dependencia. Tampoco tiene aportes previsionales. A pesar de su inexplicable situación laboral, afronta un juicio con ARBA por una deuda no cancelada de más de 18.000 pesos por no pagar patentes de su vehículo.

Otro dato importante: cuando fue liberado por la Justicia, los magistrados le aconsejaron realizar un tratamiento de adicción a las drogas de dos años o hasta que le den el alta.