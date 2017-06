“No voy a renunciar ni planeo jubilarme”, aseguró Gils Carbó

Atacada por el oficialismo, que busca desplazarla, la procuradora habló de “una excesiva concentración de poder” por parte del Gobierno. Además, se refirió a Odebrecht, su responsabilidad en la investigación y las novedades del caso

La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, afirmó que no tiene ningún plan de dejar su cargo al sostener: “No voy a renunciar ni planeo jubilarme”. La jefa de los fiscales se plantó así firmemente ante el Gobierno del Presidente Mauricio Macri, quien desde que asumió busca desplazarla, pero no lo hace por no contar con los votos suficientes para avanzar con el jury en la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público.

En este sentido, Gils Carbó sostuvo que pidió “ir a la Bicameral a responder todas las preguntas que tuvieran, pero suspendieron la audiencia a pedido de legisladores de Cambiemos. No volvieron a citarme”. En la lucha por conseguir el control del Ministerio Público Fiscal, el Gobierno ataca a la procuradora por ser, según las acusaciones, kirchnerista, y hace algunos días atrás Macri la señaló por “crear cortinas de humo” para “amparar delitos”.

“Una excesiva concentración de poder no es buena para la República. A nadie debería gustarle una excesiva concentración de poder (sic)”, expresó la jefa de los fiscales, apuntando directamente al Gobierno macrista. Los intentos de que la procuradora llegue a juicio político podrían deberse, por un lado, al interés de lograr hegemonía en la investigación de los delitos federales, y por otro, al deseo de convertir al organismo en un área sin la que debería ser su característica fundamental: la autonomía.

“Mi objetivo es favorecer la cooperación”

Por su parte, Gils Carbó se reunirá ma­ñana con su par brasilero, Rodrigo Janot, con el objetivo de “ver cómo puede él generar un ámbito para favorecer la cooperación”. La jefa de los fiscales explicó que intentará destrabar el bloqueo de datos y avanzar en la formación del equipo binacional de fiscales argentinos y brasileros, porque “el objetivo es que la Justicia argentina pueda acceder a información, a pesar de los convenios” de inmunidad.

“Por ley, yo no puedo intervenir en ninguna causa ni tampoco puedo cerrar un acuerdo con la empresa. Lo único que puedo hacer es poner a disposición todos los mecanismos institucionales para lograr la colaboración del Ministerio Público brasilero”, sostuvo la procuradora, aclarando cuál es su rol en la investigación.

Janot está en Buenos Aires junto con el resto de los fiscales generales y procuradores del Mercosur que participarán de la XXI Reunión Especializada de Ministerios Públicos.

Asimismo, Gils Carbó manifestó que nunca recibió ni va a recibir una caja con datos, porque los documentos llegarán a los jueces y fiscales directamente o a través de la Cancillería, como determina la ley.