“Nos causa una gran satisfacción que De Vido vaya a juicio”

Luego de conocerse que el ex Ministro de Planificación y actual Diputado Nacional, Julio De Vido, irá a juicio oral por la Tragedia de Once, Pablo Menghini manifestó su profunda satisfacción por la noticia, y habló con la Red92: “Es algo que veníamos esperando desde el mismo momento que se inició la etapa de instrucción”, sostuvo el padre de Lucas, quien muriera en el trágico accidente del tren en Once.

Sobre el rol de Jorge Gustavo Simeonoff, quien también irá a juicio, Menghini sostuvo: “Tenía una responsabilidad muy grande porque era el encargado de la renegociación de los contratos de explotación del servicio ferroviario de la línea Sarmiento. Cada vez que el mismo se incumplía él era responsable y tiene que darle explicaciones a la justicia”. Y sobre el rol de De Vido, enfatizó: “Su papel era infinitamente superior de acuerdo al rango que ostentaba como Ministro”.

Finalmente, aseguró que no hay plazo de tiempo para el juicio: “Esperamos que la cámara entienda que debe llevar las actuaciones el mismo tribunal que llevó a cabo el juicio 11/1 por su idoneidad e imparcialidad. Ha entendido en la causa de manera concreta llevando adelante todas las audiencias de las cuales resultó el pedido de investigación a De Vido”.