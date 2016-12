Nueva sede y renovación en el Sindicato de Salud Pública















Fue inaugurada ayer y funcionará desde enero en avenida 44 entre 10 y 11. Participaron dirigentes de los gremios bonaerenses más importantes, dando una nueva señal de unidad del movimiento obrero

El Sindicato de Salud Pública bonaerense que comanda Miguel Ángel Zubieta está de festejo. Ayer asumieron los integrantes de la Comisión Directiva que resultaron electos en los comicios de octubre pasado y se inauguró la nueva sede central del trabajador de la Salud, que se encuentra ubicada en avenida 44 entre 10 y 11.

Los actos contaron con la participación de las máximas autoridades de la Federación Argentina de Trabajadores de la Salud, cuyo titular es Carlos West Ocampo, como así también de los dirigentes de los gremios más importantes de la administración pública provincial, como Susana Mariño (Soeme), Jorge Baldovino (AERI), Julio Castro (Sosba) y Carlos Quintana (UPCN), entre otros. También estuvo presente uno de los integrantes del triunvirato que conduce la CGT, Héctor Daer, actual secretario del Sindicato de Sanidad a nivel nacional.

El titular del Sindicato de la Salud Pública, Miguel Zubieta, en diálogo con diario Hoy, afirmó: “Estamos inaugurando un edificio de 4.500 metros cuadrados, donde todo se hizo con recursos propios de los trabajadores. Nadie nos dio ningún subsidio ni fuimos a pedir nada. Esto es del ahorro de los aportes de los trabajadores”.

“La gran deuda que el Estado tiene con los trabajadores de la Salud es: tener nuestra propia ley, nuestro propio estatuto e igualdad de derechos y obligaciones. Salir de la administración central, para poder discutir la realidad de los trabajadores de la Salud. No es lo mismo desempeñar tareas en un ministerio que en un hospital. Nosotros no somos trabajadores de escritorio, somos trabajadores esenciales, ya que tenemos que estar los 365 días del año, las 24 horas del día, y por eso necesitamos una política específica para nuestro sector”, remarcó Zubieta.

El titular de Salud Pública también sostuvo que “cuando preguntan dónde va la cuota sindical, este es el mejor ejemplo para responderles. Y lo mismo sucede con el Instituto de Capacitación de cinco plantas, o las tierras que hemos adquirido en Ensenada para hacer otro complejo deportivo. Incluso esta misma gestión adquirió delegaciones en Trenque Lauquen, y Tres Arroyos, entre otras localidades.”

Julio Castro. Secretario general del Sosba y de la Federación de Gremios (Fegeppba):

”Lo que todos buscamos es la unidad del movimiento obrero en la región. Estamos en condiciones de que vuelva a estar unido luchando por los derechos de los trabajadores”

Carlos Quintana. Secretario general de UPCN:

”Hay que tomar el ejemplo del movimiento obrero del Estado, ya que tuvimos la capacidad de juntarnos y cerrar unas paritarias que son históricas, porque establecen un piso y ajustes automáticos por inflación. Esto es inédito en la Argentina: es la primera vez que un grupo de gremios del Estado nos ponemos de acuerdo en este tema, luego de un arduo trabajo y de un año de negociaciones paritarias. Los gremios estatales estamos trabajando juntos en beneficio de los trabajadores”

West Ocampo: “El consumo interno debe ser la prioridad”

El titular de Fatsa, Carlos West Ocampo, afirmó a diario Hoy que “ha sido un año que se fue estancando, entre las expectativas que planteaban desde el Gobierno y las que tenía la gente respecto al cumplimiento de las promesas de que iba a crecer el país y que no iba a caer el poder adquisitivo del salario”.

“Estamos ante una situación muy particular donde los economistas menos afines a los trabajadores ya están plan­teando que no se baje el poder adquisitivo porque la Argentina entraría en un gravísimo problema de recesión. Tenemos que reactivar el consumo: no podemos tener ninguna expectativa de que haya un motor exterior que nos salve. Ni una cosecha, ni los cambios que se han dado en los gobiernos de distintos lugares del mundo, como Europa y Estados Unidos, donde renacen los nacionalismos. Todo lo que refiere a los tratados de libre comercio forma parte de un pasado del que no vamos a ser protagonistas en el presente”, agregó West Ocampo.

“El consumo interno debe ser la prioridad de la economía. Es la única alternativa para que la Argentina salga de este estancamiento y vuelva a crecer. Para esto hay que elevar realmente el salario de los trabajadores y no de manera meramente nominal, siguiendo detrás de la inflación”, concluyó.