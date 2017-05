Nuevos fallos contra la aplicación del 2 x 1 en delitos de lesa humanidad

El Tribunal Oral Federal de San Juan, admitiendo el pedido del fiscal federal Francisco Maldonado, declaró inconstitucional el beneficio del 2 x 1 para un condenado por crímenes de lesa humanidad.

Los magistrados dijeron que la norma viola el derecho a la igualdad, ya quw constituye un privilegio del que no gozan las personas detenidas por hechos recientes.

Por su parte, en Mendoza el TOCF 2 sostuvo que el precedente "Muiña" no es aplicable al caso porque el peticionante no ha recibido condena del Tribunal -la Fiscalía le pidió prisión perpetua y remarcó la gravedad de la pretensión "por la arbitraria extensión derogatoria que se atribuye a un fallo aislado". El viernes pasado, habían rechazado un pedido similar de otro ex policía.