Otra denuncia contra De Vido: esta vez, por desvíos millonarios en obras en Tucumán

La presentó una senadora de Cambiemos, por sobreprecios y obras pagadas pero no realizadas. Las acusaciones incluyen a Alperovich y a López.

Julio De Vido no deja de sumar complicaciones en la Justicia: en lo que va del mes se dispuso que fuera a juicio oral por la Tragedia de Once, lo imputaron por el desvío de fondos para obras millonarias en Villa María y ordenaron tasar sus bienes en la causa por enriquecimiento ilícito.



Ahora sumó una denuncia por desvíos millonarios para obras en Tucumán, en la que están involucrados además el exgobernador José Alperovich y exsecretario de Obras Públicas K José López, detenido cuando trataba de esconder bolsos con casi nueve millones de dólares en un convento en General Rodríguez.



La presentación la hizo la senadora radical Silvia Elías de Pérez al juez federal Luis Rodríguez. La senadora acusó al exministro de Planificación Federal y el exsecretario de Obras Públicas de encabezar un procedimiento orquestado por el gobierno de Cristina Kirchner para defraudar al Estado mediante el plan "Más Cerca". Elías de Pérez vinculó con estas maniobras al exgobernador de Tucumán y a otras autoridades provinciales, municipales y comunales.



Entre las irregularidades que denuncia hay fuertes sobreprecios, estudios de factibilidad técnica que fueron pagados y no realizados, incorporación de obras ya realizadas, fondos transferidos mayores a los certificados de obras emitidos por los ejecutores, obras paralizadas y abandonadas e inconsistencias en las transacciones bancarias.



La senadora dijo que los fondos remitidos a la provincia en obras entre marzo de 2013 y junio de 2016 y depositados en la cuenta correspondiente del Banco del Tucumán fueron de 887.968.680 pesos. Aunque un informe del jefe de Gabinete Marcos Peña indica que la suma remitida es de 867.030.311 de pesos, lo que arroja una diferencia de 20.938.369 de pesos.



"Por ello nos preguntamos cuál fue el origen y el destino de ese dinero, ya que no están registrados en las remisiones realizadas por las tres dependencias nacionales transferidas para obras específicas", acusa la legisladora tucumana.



Elías de Pérez cuestionó además la designación de Alperovich como asesor ad honorem del actual gobernador provincial Juan Manzur. Sin embargo esa designación estuvo en secreto durante diez meses. La senadora de Cambiemos también acusó a Alperovich de usar el avión de la provincia de Tucumán para viajar a Buenos Aires.