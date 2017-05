Para Shocklender, "es una locura" dictar falta de mérito a De Vido porque "la firma última era de él"

El ex apoderado de la fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio Shocklender, consideró hoy "una locura" la falta de mérito dictada al ex ministro de Planificación Julio De Vido por el juez Marcelo Martìnez Di Giorgi en la causa que investiga el desvío de fondos del Estado para la construcción de viviendas del programa Sueños Compartidos, y en cuyo fallo fue procesado junto a su hermano Pablo, Hebe de Bonafini, y otros ex funcionarios del anterior gobierno.

"Procesar a López (José) y a Fatala (Abel), y dictar la falta de mérito de De Vido es una locura y forma parte de esa impunidad que se mantiene", acusó Shocklender al referirse al ex secretario y ex subsecretario de Obras Públicas del gobierno kirchnerista y explicar que "todo pago, convenio o contrato llevaba en última instancia la firma del ministro".

En el fallo de ayer, Di Giorgi procesó a los hermanos Shocklender, Bonafini, Fatala, López y otros ex funcionarios por el delito de defraudación en contra de la administración pública y sostuvo que fueron responsables del desvío de 206 millones de pesos que debieron ser aplicados a la construcción de viviendas y dictó la falta de mérito de De Vido y de otros ex gobernadores e intendentes municipales.

En declaraciones radiales, Shocklender volvió a acusar a Bonafini de desviar el dinero que recibían del Estado por las viviendas construídas y "subsidiar la universidad, la radio, la imprenta, la editorial, el centro cultural que funciona en la ex ESMA, más todos los actos políticos y campañas que la fundación pagaba por pedido de Cristina (Fernández de Kirchner)".

"El problema está en que lo que cobraba la fundación, quedaba una diferencia que se utilizaba para actividades de la fundación, algunas razonables, y a Hebe y al entorno se le fue más la mano". agregó al tiempo que responsabilizó a Bonafini por "dejar de pagar las cargas sociales de los trabajadores en 206 millones de pesos" ante el desfinanciamiento de la Fundación.

Según el ex apoderado, la titular de la asociación Madres de Plaza de Mayo "tiene que dar explicaciones" por el dinero de un fideicomiso a cargo "de un contador puesto por Boudou (Amado, ex ministro de Economìa)" y se desligó de toda responsabilidad al afirmar que su rol era "hacer" lo que le "ordenaban".

En tanto, destacó como positivo que Bonafini "llegue a juicio oral y esté sentada en el banquillo para dar explicaciones", al entender que esa instancia es "un cambio frente a alguien que ha gozado de tanta impunidad", del mismo modo que celebró que "se puedan aclarar estas cosas, evaluar y hacer público qué se hizo y qué no".

"Una de las cosas que el juez certifica es que todos los contratos, balances, inventarios, libros de actas, y convenios con cada municipio estaban firmados por ella, por eso es absurdo que diga que no sabia nada", planteó Shocklender.

Por su parte, anoche Bonafini se pronunció, a través de un video, en el que expresó que su procesamiento "es el precio" que deben "pagar por decir" lo que dicen "cuando todavía nadie lo pensaba", al referirse al término "enemigo" con que acusó al jefe de Estado ni bien comenzó su gestión y por "denunciar que es partícipe de la dictadura con sus empresas".

"Tenemos muy claro que desde los poderes Judicial y Legislativo no se solucionan los problemas de los pueblos, esos se resuelven en las calles. Vengan a ver mi patrimonio, vivo en la misma casa de siempre y no tengo ni bicicleta. Y saben que tengo la conciencia muy tranquila, que revisen lo que quieran", afirmó la presidenta de la entidad.

Shocklender consideró hoy "una locura" la falta de mérito dictada al exministro de Planificación Julio De Vidohttps://t.co/AfTFH6ojrA — Diario HOY (@diariohoynet) 16 de mayo de 2017