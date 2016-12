Para Stolbizer, la cárcel es el "destino inexorable" de Cristina

La diputada del GEN dijo que los movimientos de la Justicia "eran esperables, aunque hubiera esperado que sean antes".

Margarita Stolbizer, una de las impulsoras de las denuncias contra Cristina Kirchner, consideró como "un destino inexorable" que la ex Presidenta termine presa. "Todos los movimientos que hubo en la Justicia esta semana eran esperables, aunque tal vez hubiera esperado que sean antes, y no la ultima semana", dijo la diputada del GEN.

Asimismo aseguró que el procesamiento de Cristina Kirchner dispuesto por el juez Julián Ercolini -por presunta asociación ilícita, con un embargo de 10 mil millones de pesos en la causa por el direccionamiento de obras viales al grupo Austral- "pone en blanco sobre negro y da valor a las pruebas acumuladas" en contra de la ex Presidenta. Stolbizer dijo que las denuncias más importantes partieron de la Dirección Nacional de Vialidad, aunque las que ella impulsó sobre Hotesur y Los Sauces "permiten cerrar el círculo" y saber "cómo se apoderaba del dinero Lázaro Báez y cómo él pagaba los retornos a la familia Kirchner".

La aliada política de Massa también se refirió a los avances en la construcción de una alternativa en conjunto entre el Frente Renovador y el GEN para las legislativas del año próximo. “Es posible que haya un acuerdo electoral que vaya más allá del trabajo conjunto. Hoy no lo tenemos”, siguió postergando la definición. Y tomó distancia de Alberto Fernández, dirigente del FR que viajó a Jujuy para pasar Fin de Año con Milagro Sala, en la cárcel: “Por supuesto me hace ruido, y no desde lo humano, sino desde lo político”.