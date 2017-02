Paritaria docente: no hubo acuerdo entre gremios y la Provincia

La reunión pasó a cuarto intermedio

Se vivió un clima de tensión entre los sindicatos docentes y el gobierno de la provincia en una reunión que tuvo prórroga y a partir de las 19 se efectuó con una extensión de más de dos horas. "No hubo acuerdo, porque no hubo ninguna propuesta", manifestó ofuscado Roberto Baradel, líder de Suteba, tras el encuentro con los ministros: Alejandro Finnochiario, Hernán Lacunza y Marcelo Villegas en el Ministerio de Economía Bonaerense. Por lo tanto, las clases no comenzarían el 6 de marzo.



Baradel, dirigente de Suteba, fue el primero en hablar ante los funcionarios con un gesto simbólico de quitarse los guardapolvos y exigirles: "merecemos un trato respetuoso y no que nos traten como un enemigo a vencer".

En diálogo con diariohoy.net, Roberto Baradel, expresó: "La verdad que es una vergüenza, había una expectativa de toda la sociedad. El gobierno se había pasado diciendo todo el fin de semana que iban a trabajar hora a hora, día a día, feriados; y la verdad que se la pasaron atacándonos a nosotros. La gobernadora, nosotros estamos desde las 5 de la tarde, y sale en un audio de Radio Mitre planteando que el conflicto lo habíamos politizado. Y a las 6 de la tarde no sólo no viene ningún funcionario, viene personal administrativo del Ministerio de Economía a decirnos que la reunión se suspendía por dos horas". Además agregó que cuando preguntaron los motivos les respondieron que "`estamos esperando algún Ministro´".



Con respecto al fondo de incentivo docente y de compensación salarial, Baradel explicó:"lo quieren transferir a la órbita del Ministerio de Educación Interior y de Fondo de Asignación Específica convertirlos en Fondos de Libres de Disponibilidad para que lleguen a las provincias y los gobernadores puedan hacer lo que quieran con eso".



Además, el líder sindical de los docentes, se mostró ofuscado por las declaraciones del oficialismo de tildarlos el brazo armado del kirchnerismo. Al respecto dijo: "Creo que de la misma manera hablaban en la década del 70 sobre la guerra contra la subversión y hoy hablan de guerra contra los docentes, exactamente lo mismo. A esa Argentina nosotros no queremos volver, son ellos lo que utilizan un lenguaje bélico, esto es una paritaria docente y no es una guerra. Merecemos los docentes: respeto y un salario digno", concluyó el dirigente.

