Ministerio de Economía

Paritaria: Provincia y docentes están reunidos para intentar destrabar el paro







El gobierno provincial y los gremios docentes están reunidos desde este mediodía en la sede del Ministerio de Economía. Es el cuarto encuentro en lo que va del año para intentar destrabar una negociación que viene complicada.

Tanto el gobierno como los gremios están buscando instancias superadoras que lleguen a buen término y posibiliten un saludable acuerdo para los docentes y las finanzas provinciales, intentando al mismo tiempo facilitar el normal comienzo de clases el próximo lunes.

De acuerdo a fuentes sindicales consultadas por diariohoy.net, el gobierno provincial ofreció abonar una suma no remunerativa a cuenta del incremento salarial que se acuerde.

Los montos de las mismas serían de 800 pesos para los que cobran hasta 15 mil pesos, de 1200 pesos para quienes perciben entre 15 y 20 mil pesos. Y de 1600 pesos para quienes cobran entre 20 y 30 mil por mes. Las mismas se abonarían antes del 15 de marzo.

Antes de ingresar a la reunión, Susana Mariño, secretaria adjunta de Soeme (Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación) expresó: "Esperemos llegar a un acuerdo, en lo que todos queremos, venimos con espectativa para que haya una oferta superadora.

"Como siempre hemos dicho, también en anteriores situaciones, es que celebramos que haya una mesa de diálogo y se puede discutir", agregó la dirigente que al mismo tiempo afirmó: "Si el diálogo está abierto la discusión se tiene que llevar a cabo con los chicos en las escuelas. Ahora es distinto cuando se cierra el diálogo.

Con respecto al eventual paro de los docentes, el líder de Suteba, Roberto Baradel, manifestó: “Nosotros en La Provincia de Buenos Aires no hemos definido medidas, hoy vamos a tener un plenario a las 2 de la tarde, sí el paro es a nivel nacional y lo confirmó Marcos Peña no los docentes".

Además Baradel se refirió a los dichos del presidente Macri en su discurso inaugural de las sesiones legislativas. "Agradecerles a ustedes, a los periodistas, al conjunto de la sociedad, a organismos de derechos humanos, actores, pensadores; todos los que me llamaron solidarizándose por las amenazas que he recibido, amenazas de muerte, a mis hijos, y la irresponsabilidad que cometió el presidente Macri cuando dijo que yo me podía cuidar solo, cuando mis hijos están amenazados de muerte".

Vale recordar que la de hoy será la tercera propuesta que realizaría la Provincia luego de que los sindicatos rechazaran en primera instancia el 18% de incremento salarial en cuatro cuotas trimestrales de 4,5%, con una cláusula gatillo de resarcimiento automático en caso de que la inflación sea mayor; y luego de la ofrecida el martes pasado, cuando desde la administración bonaerense se comprometieron a un salario idéntico a la evolución oficial de los precios.