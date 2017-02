Pasó la tormenta...quedó el apagón



















Más de 100.000 platenses permanecen sin luz. En este contexto, Edelap desoye los teléfonos. Denuncian que en City Bell directamente cerraron las oficinas para no atender los reclamos. En esta nota, los vecinos cuentan la impotencia que sienten ante la desidia de la empresa

Mirtha, comerciante de Jorge Bell y Cantilo (City Bell)

“Tengo un poste de alta tensión derrumbado en la puerta de mi negocio. Las ventas no importan, lo que importa son los cables. Recién un nene se colgó de ahí y la madre casi se infarta. Todavía no vino nadie a levantarlos, ni siquiera a preguntar. Prácticamente todo City Bell está en la misma situación que yo. Llamé a Edelap y no hubo respuesta. Lamentablemente estuve una o dos horas al teléfono y no recibí ninguna información. Yo sé que estamos todos complicados. Lo único que reclamo es un poco de cuidado por la vida del prójimo”.

Carlos Martínez Peñaloza, de 481 y 19 (City Bell)

“Se cayeron varios árboles sobre las líneas de luz. Los fuimos sacando entre los vecinos porque no vino nadie de Edelap. Cuando fui a lo de mi padre, en 495 y 20, me encontré con una situación similar y desde la empresa me dijeron que por esa zona todavía no estaban realizando tareas porque estaban ocupados. Vine hasta las oficinas de Edelap en City Bell, porque me cansé de esperar en el 0800, pero llegué y me encontré con que están cerradas. Me siento totalmente desprotegido”.

Héctor Moreno, 125 y 38 (El Carmen)

“Tener transformadores tirados es un peligro para todos. Mucha gente dice que estaremos varios días sin luz, creo que va para largo. Tenemos mucho miedo. Por las calles está corriendo un aceite raro que sale de los transformadores y los vecinos dicen que es muy nocivo para la salud. Yo lo estoy barriendo. No podemos solucionar nada. Si pudiéramos, lo arreglaríamos noso­tros. Llamamos a Edelap, pero la solución no llega. Entendemos que esto fue devastador, pero nos sentimos impotentes y a la deriva. Hacer­se la idea de que vamos a pasar varios días sin luz es complicado. Ya tenemos las velas y esperaremos. Nos estamos quedando sin agua. Es muy difícil”.

Guillermina, (Centro de City Bell)

“La tormenta fue un desastre. Arrasó con muchísimos árboles y ramas, además de dañar casas y techos. Los vecinos estamos aislados. Llegué a la oficina de Edelap y estaba cerrada. Es una vergüenza. No atienden los teléfonos. La empresa no hace las inversiones que tiene que hacer. ¿Adónde va la plata de los terribles aumentos que sufrimos los trabajadores? Tenemos familiares que viven de un almacén y están perdiendo todo. Es tristísimo ver cómo nos roban día a día”.

Hugo César Pezzollio, de 4 entre 73 y 74

“Tengo los cables de alta tensión derribados a metros de mi casa. Hasta calle 72 vienen bajo tierra. Pero nosotros los tenemos sostenidos con estos palos que ahora se cayeron. Estos cables los pusieron bien altos porque supuestamente son muy cancerígenos. Ahora estoy aguardando que los coloquen de nuevo esperando que respeten la altura, porque en caso contrario vamos a tener problemas de salud. Espero que esta gente sepa lo que está haciendo, y que no sea cosa que, por ahorrarse unos palos, expongan nuestra salud”.

Carlos Herrera, 9 esq. 657 (Parque Sicardi)

“Estamos sin luz desde ayer a las 10 de la mañana. En este barrio se maneja todo con bomba, así que sin luz tampoco tenemos agua. Las cosas que tenemos en el freezer vamos a tener que tirarlas. Ni siquiera pudimos hacer los reclamos porque también nos quedamos sin teléfono. En síntesis, es un caos. Nosotros somos electrodependientes, sin luz no podemos vivir”.

Gastón Folchi, de 5 entre 64 y 65

“Se sintió una explosión tremenda y fue este árbol (ver foto) el que cortó los cables y la luz inmediatamente. Volaban cosas. La caída del árbol no la alcancé a ver porque fui a refugiarme a mi casa. El viento fue muy fuerte, nunca antes había sentido algo parecido. Ahora peligran los cables, me parece que quitarlos tiene que ser prioridad. Espero que hoy (por ayer) lo retiren porque esto es muy peligroso. No es un árbol que se cayó y nada más”.

Zully González López, comerciante de 3 entre 81 y 82

“Nos pegamos un susto bárbaro. Por suerte contamos con un grupo electrógeno, ya que de lo contrario tendríamos que haber tirado todas las cosas porque hubiese sido imposible mantener los fiambres y los lácteos. No tenemos luz desde el domingo a las 13. No hice el reclamo porque sé que es en vano. Todos mis vecinos se cansaron de llamar y les daba siempre ocupado”.

Ingenieros solidarios

A raíz del temporal, el centro de estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la UNLP está juntando donaciones para los afectados. En calle 47 entre 1 y 115, los estudiantes estarán recibiendo alimentos y frazadas todos los días desde las 8 hasta las 20.

En relación a esta acción solidaria, Leandro Centurión, consejero directivo de la Lista Unidad, explicó: “La gente se está acercando y nosotros también estamos haciendo difusión por los cursos de la facultad y por otros lugares. Arrancamos ayer a las 8 de la noche y vamos a estar hasta cuando haga falta. Principalmente estamos recolectando agua, lavandina, colchones, frazadas y leche”.

Para hacer la entrega de las donaciones, Centurión comentó: “Las autoridades de la facultad pusieron a disposición algunos vehículos para poder acercarlas a las zonas más afectadas. Por el relevamiento que hicimos, los lugares más afectados son Abasto, Romero y el cordón frutihortícola, donde se volaron muchos invernaderos”.

El trabajo de las delegaciones y Defensa Civil

Tras la tormenta, comenzaron a realizarse tareas de recuperación en la ciudad.

El subsecretario de Centros Comunales, Sergio Sarlo, explicó: “Todas las delegaciones estamos trabajando las 24 horas del día. Pedimos que la gente tenga paciencia, que no toque nada y que llame por teléfono a la Municipalidad o a Defensa Civil”.

Por su parte, el director de Defensa Civil, Rodrigo Páez, explicó: “Montamos un operativo importante. El temporal lo preveíamos, pero las condiciones meteorológicas cambiaron y hubo ráfagas de más de 100 kilómetros por hora que trajeron muchos inconvenientes”.

En torno a los más de 100.000 afectados por cortes de luz, el titular de Defensa Civil explicó: “Es difícil determinar un tiempo exacto en referencia a cuándo va a volver todo a la normalidad. Desde la empresa Edelap nos avisaron que el servicio se va a ir reestableciendo de a poco y que van a tardar al menos 48 horas”.

Muerte en la Ucalp: “Salió en el peor momento”

El representante legal de la Universidad Católica de La Plata (Ucalp), Rafael Pereda, lamentó ayer la muerte de Matías Cangaro, el joven cuidador que en medio del temporal salió a recorrer el predio deportivo ubicado en 64 y 147, donde fue alcanzado por las ramas de un árbol, que le causaron la muerte.

“El joven se desempeñaba como cuidador de un área de­portiva que tiene unas seis hectáreas y una añosa arboleda. Cerca de las 17 salió a recorrer el predio en el peor momento y, a metros de la garita de seguridad, fue alcanzado por dos ramas de eucaliptos que se quebraron”, precisó Pereda.

El caso fue caratulado como “muerte por accidente” con intervención de la UFI N° 11 de La Plata.