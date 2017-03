Piden que "La Morsa" declare como testigo por los bolsos de López

Así lo solicitó el fiscal federal Federico Delgado, que está a cargo de la causa por la que está detenido el exsecretario K de Obras Públicas.

"Lo de López no es plata robada, es plata de coima. No se le robó al Estado. No estoy minimizando el hecho, pero no hay forma de robarle al Estado", dijo recientemente el exjefe K de Gabinete Aníbal "La Morsa" Fernández sobre los casi US$ 9 millones que tenían los bolsos que José López trató de esconder en un convento de General Rodríguez.

A raíz de estas declaraciones fue que el diputado de Cambiemos Waldo Wolff pidió que Fernández declarara como testigo en la causa. El fiscal federal Federico Delgado hizo lugar a esta solicitud, en la causa por la que el exsecretario K de Obras Públicas está detenido desde el año pasado. Ahora el juez federal Daniel Rafecas deberá resolver sobre este pedido.

